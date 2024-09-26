Власти России хотят поставить точку в споре об отмене льготной ипотеки. Счетная палата опубликовала отчет о проверке влияния ипотечных программ на рынок жилья. Эксперты объяснили URA.RU, что изменение или завершение некоторых программ выровняет ценовые перекосы в сфере недвижимости.
Счетная палата провела анализ по пяти программам — это семейная, льготная, дальневосточная, сельская и IТ-ипотеки. Она выявила ряд недостатков и проблемных вопросов. Например, массовое предоставление льготных ипотечных кредитов формирует понижающий тренд средневзвешенной ставки по ипотеке на первичном рынке, говорится в исследовании.
«В 2021-2023 годах на субсидирование льготных кредитов по рассмотренным программам фактически израсходовано 568,1 млрд рублей. А всего за шесть лет (с 2021 по 2026 год) на эти цели запланировано направить более 1,6 трлн рублей. Анализ показал, что по программам IT-ипотека, семейная, дальневосточная, льготная ипотека запланированные результаты были достигнуты. Таким образом, деятельность ответственных исполнителей по этим программам — Минфина, Минцифры и АО „ДОМ.РФ“ — в целом можно признать эффективной», — приводят на сайте Счетной палаты слова аудитора Алексея Саватюгина.
Среди недостатков и проблемных вопросов, связанных с реализаций льготных программ, установлена взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья. Например, в 2021 году он составил 26%, а в 2022 году — 21 %.
«В целях экономии средств федерального бюджета и снижения воздействия льготных ипотечных программ на стоимость жилья на первичном рынке Счетная палата направила правительству рекомендацию о нецелесообразности продления льготной ипотеки, а также предложила рассмотреть вопрос об изменении программы семейной ипотеки в части сокращения возмещения из федерального бюджета по однотипным видам ипотечных кредитов», — сообщается на сайте Счетной палаты.
Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута предложению органа государственного финансового контроля не удивился. Ведь, по его словам, их работа — считать деньги и смотреть, какие средства выделяют для льготных программ. С тем, что льготные программы стимулировали рост стоимости квадратного метра в России он согласен. Ведь началось это еще в 2020 году во время ввода льготной ипотеки со ставкой в 6%.
«Большое количество заемщиков тогда воспользовались программой. Прошло два-три года, Центробанк увидел, что растет закредитованность населения и решил потихоньку ужесточать кредитно-денежную политику. Ряд предложений уже прекратили свое действие. IT-ипотеку, например, продлили, но с другими условиями. По факту она не работает, так как выдача программы упала в 17 раз», — отметил в разговоре с URA.RU Ракута.
Эксперт добавил, что семейную ипотеку продлили до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Но не исключил, что условия могут сильно ужесточить, например, увеличить процентную ставку, первоначальный взнос, ограничив большое число заемщиков.
«Но совсем свернуть все льготные программы сейчас было бы ошибкой. После их резкого появления на рынке у нас цены действительно устремились вверх. Но если мы одним днем резко все закроем, то может обернуться кризисом в сфере недвижимости», — выразил мнение Дмитрий Ракута.
Изменения, предлагаемые Счетной палатой, помогут стабилизировать рынок, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев. Он напомнил, что на ипотеку влияет и ключевая ставка Центробанка. Например, когда во время коронавируса она была рекордно низкой — на уровне 4,25% — был ипотечный бум.
«Это конъюнктура рынка. Если не продлять и изменить часть ипотечных программ, сфера недвижимости постепенно начнет стабилизироваться. И ставки на рыночную ипотеку тоже когда-нибудь снизятся, что будет честным по отношению к нашим гражданам — перед рынком все должны быть равны», — отметил Александр Разуваев.
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