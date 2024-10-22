Кадыров сделал комплимент главе Росгвардии

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Рамзан Кадыров назвал главу Росгвардии РФ настоящим патриотом
Рамзан Кадыров назвал главу Росгвардии РФ настоящим патриотом Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал назвал директора Росгвардии РФ Виктора Золотова преданным и надежным соратником президента России Владимира Путина. Такое мнение он выразил после встречи с Золотовым в Москве.

«Виктор Васильевич является одним из самых преданных и надежных соратников нашего национального лидера, Президента России Владимира Путина и истинным патриотом российского государства. Я горд, что имею возможность называть его другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины — России», — написал глава Чечни в своем официальном telegram-канале.

Кадыров также заявил, что Золотов высоко оценил работу чеченских бойцов Росгвардии, которые принимают участие в СВО. Кроме того, глава Росгвардии в ходе встречи выразил готовность помочь и поддержать Кадырова в решении любых боевых задач.

Рамзан Кадыров и Виктор Золотов встретились в Москве
Рамзан Кадыров и Виктор Золотов встретились в Москве
Фото:

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал назвал директора Росгвардии РФ Виктора Золотова преданным и надежным соратником президента России Владимира Путина. Такое мнение он выразил после встречи с Золотовым в Москве. «Виктор Васильевич является одним из самых преданных и надежных соратников нашего национального лидера, Президента России Владимира Путина и истинным патриотом российского государства. Я горд, что имею возможность называть его другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины — России», — написал глава Чечни в своем официальном telegram-канале. Кадыров также заявил, что Золотов высоко оценил работу чеченских бойцов Росгвардии, которые принимают участие в СВО. Кроме того, глава Росгвардии в ходе встречи выразил готовность помочь и поддержать Кадырова в решении любых боевых задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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