Кадыров сделал комплимент главе Росгвардии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал назвал директора Росгвардии РФ Виктора Золотова преданным и надежным соратником президента России Владимира Путина. Такое мнение он выразил после встречи с Золотовым в Москве.
«Виктор Васильевич является одним из самых преданных и надежных соратников нашего национального лидера, Президента России Владимира Путина и истинным патриотом российского государства. Я горд, что имею возможность называть его другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины — России», — написал глава Чечни в своем официальном telegram-канале.
Кадыров также заявил, что Золотов высоко оценил работу чеченских бойцов Росгвардии, которые принимают участие в СВО. Кроме того, глава Росгвардии в ходе встречи выразил готовность помочь и поддержать Кадырова в решении любых боевых задач.
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