Компания Mitsubishi раскрыла, на каких условиях готова вернуться в Россию

Японская многонациональная автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corporation не планирует уходить с российского рынка и даже предполагает возобновление своей операционной деятельности в России, однако точные сроки пока не определены. Об этом сообщили представители российского авторитейла. Подчеркивается, что пока компания сохранит текущее присутствие на рынке в «спящем» режиме.
«Дилеры пообщались с руководством Mitsubishi Motors Corporation. Беседа была как в штаб-квартире MMC в Токио, так и в неформальной обстановке», — сообщил проекту Авто Mail представитель российского авторитейла. Уточняется, что во время этих встреч руководство Mitsubishi заверило российскую сторону, что компания намерена сохранить свое присутствие на российском рынке.
Полноценное возобновление работы возможно только после улучшения внешнеполитической обстановки между Японией и Россией. Пока что Mitsubishi постарается придерживаться текущего «спящего» режима представительства.
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