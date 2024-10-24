Сальдо указал на использование ВСУ «маток» для FPV-дронов

Сальдо: ВСУ применяют БПЛА «Баба-яга» в качестве платформы для FPV-дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские FPV-дроны сбрасываются с БПЛА "Баба-яга", заявил Сальдо
Украинские FPV-дроны сбрасываются с БПЛА "Баба-яга", заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют дроны типа «Баба-яга» в качестве платформ для подъема в воздух нескольких FPV-дронов и боеприпасов. В таком случае беспилотники «Баба-яга» выполняют роль «матки». Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«„Бабу-ягу“ ВСУ привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их», — передает слова Сальдо ТАСС. Он добавил, что эти дроны имеют защитные экраны, что затрудняет их подавление с помощью РЭБ.

«Баба-яга» — это модифицированные сельскохозяйственные дроны. Они имеют возможность нести заряды весом 40-50 килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ используют дроны типа «Баба-яга» в качестве платформ для подъема в воздух нескольких FPV-дронов и боеприпасов. В таком случае беспилотники «Баба-яга» выполняют роль «матки». Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «„Бабу-ягу“ ВСУ привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их», — передает слова Сальдо ТАСС. Он добавил, что эти дроны имеют защитные экраны, что затрудняет их подавление с помощью РЭБ. «Баба-яга» — это модифицированные сельскохозяйственные дроны. Они имеют возможность нести заряды весом 40-50 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...