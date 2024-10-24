Сальдо указал на использование ВСУ «маток» для FPV-дронов

ВСУ используют дроны типа «Баба-яга» в качестве платформ для подъема в воздух нескольких FPV-дронов и боеприпасов. В таком случае беспилотники «Баба-яга» выполняют роль «матки». Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«„Бабу-ягу“ ВСУ привязывают к Starlink, и она несет на себе FPV-дроны либо боеприпасы как матка и сбрасывает их», — передает слова Сальдо ТАСС. Он добавил, что эти дроны имеют защитные экраны, что затрудняет их подавление с помощью РЭБ.
«Баба-яга» — это модифицированные сельскохозяйственные дроны. Они имеют возможность нести заряды весом 40-50 килограммов.
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