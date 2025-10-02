Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира»

Губернатор Калифорнии объявил, что он лидер свободного мира
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию объявил себя «лидером свободного мира» на фоне приостановки работы федерального правительства США. Об этом написал сам губернатор в соцсети X (бывший Twitter).

«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — сказано в сообщении. Уточняется, что Ньюсом обнародовал свою новую политическую программу, предусматривающую широкий доступ к медобслуживанию, бесплатное питание для школьников и бесплатный уход за детьми.

В расширенной версии заявления отмечается, что губернатор пообещал бесплатные яйца для жителей штата, субсидии на использование гелей для волос, а также отмену всех сборов за билеты. Пресс-служба губернатора добавила, что программа направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения и повышение социальной справедливости.

