23 октября 2024

Utair запускает новый рейс между городами ХМАО

Авиакомпания Utair начинает полеты между Ханты-Мансийском и Няганью
© Служба новостей «URA.RU»
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Utair запускает новый рейс из Ханты-Мансийска в Нягань
Utair запускает новый рейс из Ханты-Мансийска в Нягань Фото:

Авиакомпания Utair запустит новый рейс между Ханты-Мансийском и Няганью с 1 ноября 2024 года. Самолеты будут летать дважды в неделю, сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании.

«С 1 ноября Utair начнет выполнять полеты между городами Югры — Ханты-Мансийском и Няганью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам», — проинформировал авиаперевозчик.

Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в 10 утра. Из Нягани полет запланирован на 15:00. Путешественники будут находиться в полете один час. 

Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы в ХМАО. Всего в осенне-зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по 58 направлениям из югорских городов.

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Авиакомпания Utair запустит новый рейс между Ханты-Мансийском и Няганью с 1 ноября 2024 года. Самолеты будут летать дважды в неделю, сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании. «С 1 ноября Utair начнет выполнять полеты между городами Югры — Ханты-Мансийском и Няганью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам», — проинформировал авиаперевозчик. Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в 10 утра. Из Нягани полет запланирован на 15:00. Путешественники будут находиться в полете один час.  Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы в ХМАО. Всего в осенне-зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по 58 направлениям из югорских городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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