Utair запускает новый рейс между городами ХМАО

Авиакомпания Utair запустит новый рейс между Ханты-Мансийском и Няганью с 1 ноября 2024 года. Самолеты будут летать дважды в неделю, сообщила URA.RU пресс-служба авиакомпании.
«С 1 ноября Utair начнет выполнять полеты между городами Югры — Ханты-Мансийском и Няганью. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам», — проинформировал авиаперевозчик.
Из Ханты-Мансийска самолет будет вылетать в 10 утра. Из Нягани полет запланирован на 15:00. Путешественники будут находиться в полете один час.
Ранее URA.RU писало, что Utair запускает новые рейсы в ХМАО. Всего в осенне-зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по 58 направлениям из югорских городов.
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