Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл первый «Кубок губернатора» по мини-хоккею с мячом среди молодежных команд. Турнир стартовал 24 октября в Первоуральске, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Безусловно, русский хоккей любят у нас в Свердловской области. В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Турнир будет способствовать привлечению нашей молодёжи к занятию этим прекрасным видом спорта», — приводит слова Евгения Куйвашева ДИП.
Первая игра турнира состоялась между «Уральским трубником» из Первоуральска и «Маяком» из Краснотурьинска. Серия матчей продолжится до 28 октября. В рамках «Кубка губернатора» команды-участницы сыграют по одному матчу с каждым соперником. Победитель увезет собой 10-килограммовый кубок, сделанный по специальному эскизу с символами региона — соболями.
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