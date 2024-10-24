24 октября 2024

Куйвашев открыл первый кубок губернатора по мини-хоккею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев заявил, что русский хоккей развивается во многих муниципалитетах региона
Евгений Куйвашев заявил, что русский хоккей развивается во многих муниципалитетах региона Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл первый «Кубок губернатора» по мини-хоккею с мячом среди молодежных команд. Турнир стартовал 24 октября в Первоуральске, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Безусловно, русский хоккей любят у нас в Свердловской области. В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Турнир будет способствовать привлечению нашей молодёжи к занятию этим прекрасным видом спорта», — приводит слова Евгения Куйвашева ДИП.

Первая игра турнира состоялась между «Уральским трубником» из Первоуральска и «Маяком» из Краснотурьинска. Серия матчей продолжится до 28 октября. В рамках «Кубка губернатора» команды-участницы сыграют по одному матчу с каждым соперником. Победитель увезет собой 10-килограммовый кубок, сделанный по специальному эскизу с символами региона — соболями.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл первый «Кубок губернатора» по мини-хоккею с мячом среди молодежных команд. Турнир стартовал 24 октября в Первоуральске, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Безусловно, русский хоккей любят у нас в Свердловской области. В 11 муниципалитетах этот вид спорта развивается очень бурно и динамично. Турнир будет способствовать привлечению нашей молодёжи к занятию этим прекрасным видом спорта», — приводит слова Евгения Куйвашева ДИП. Первая игра турнира состоялась между «Уральским трубником» из Первоуральска и «Маяком» из Краснотурьинска. Серия матчей продолжится до 28 октября. В рамках «Кубка губернатора» команды-участницы сыграют по одному матчу с каждым соперником. Победитель увезет собой 10-килограммовый кубок, сделанный по специальному эскизу с символами региона — соболями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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