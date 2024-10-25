В Пермском крае умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония прощания состится в Чайковском 26 октября
Церемония прощания состится в Чайковском 26 октября Фото:

В Чайковском Пермского края ушла из жизни заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова. Ей было 76 лет. О смерти сообщили в Чайковском театре драмы и комедии.

«Утрата невосполнима — не стало заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Андреевны Волковой. Едва ли не через год после ее восхождения на сцену Чайковского государственного драматического театра, она завоевала сердца зрителей и критиков своей неподражаемой игрой и харизмой», — говорится в сообщении на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В Чайковском драмтеатре Татьяна волкова служила с 1982 года. Церемония прощания с артисткой пройдет 26 октября.

Татьяна Волкова служила в театре с 1982 года
Татьяна Волкова служила в театре с 1982 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чайковском Пермского края ушла из жизни заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова. Ей было 76 лет. О смерти сообщили в Чайковском театре драмы и комедии. «Утрата невосполнима — не стало заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Андреевны Волковой. Едва ли не через год после ее восхождения на сцену Чайковского государственного драматического театра, она завоевала сердца зрителей и критиков своей неподражаемой игрой и харизмой», — говорится в сообщении на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В Чайковском драмтеатре Татьяна волкова служила с 1982 года. Церемония прощания с артисткой пройдет 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...