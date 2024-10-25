В Пермском крае умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова

В Чайковском Пермского края ушла из жизни заслуженная артистка РФ Татьяна Волкова. Ей было 76 лет. О смерти сообщили в Чайковском театре драмы и комедии.
«Утрата невосполнима — не стало заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Андреевны Волковой. Едва ли не через год после ее восхождения на сцену Чайковского государственного драматического театра, она завоевала сердца зрителей и критиков своей неподражаемой игрой и харизмой», — говорится в сообщении на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
В Чайковском драмтеатре Татьяна волкова служила с 1982 года. Церемония прощания с артисткой пройдет 26 октября.
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