В Коркино глава Лощинина рассказала о встрече с семьей убитой таксистки

Глава Коркино Лощинина пообещала помочь семье погибшей Елены Манжосовой

27 октября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина встретилась с семьей погибшей в Коркино таксистки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина провела встречу с семьей погибшей таксистки Елены Манжосовой, в ходе которой обсудила вопросы, касающиеся будущего детей и жилищных проблем семьи. Об этом руководитель написала в своем telegram-канале. «Сегодня вместе съездили на кладбище к Елене. Встретилась с ее мамой и сыновьями. Обсудили детально вопросы опекунства и жилищный вопрос, который существует в семье. Обязательно помогу в этом. Со всеми нашими земляками жду результатов расследования дела, чтобы виновные понесли заслуженное наказание», — сообщила Лощинина. Помимо обсуждения текущих задач Лощинина затронула тему волнений в Коркино, связанных с «цыганской проблемой». Глава муниципалитета подчеркнула, что проблема существует на муниципальном уровне не первый год. Она выразила надежду, что благодаря поставленным губернатором Челябинской области задачам ситуация на территории кардинально изменится. Как сообщало URA.RU ранее, глава региона Алексей Текслер 26 октября, спустя час после похорон жестоко убитой таксистки, провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Он поручил детально разобрать ситуацию и дал ряд указаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина провела встречу с семьей погибшей таксистки Елены Манжосовой, в ходе которой обсудила вопросы, касающиеся будущего детей и жилищных проблем семьи. Об этом руководитель написала в своем telegram-канале. «Сегодня вместе съездили на кладбище к Елене. Встретилась с ее мамой и сыновьями. Обсудили детально вопросы опекунства и жилищный вопрос, который существует в семье. Обязательно помогу в этом. Со всеми нашими земляками жду результатов расследования дела, чтобы виновные понесли заслуженное наказание», — сообщила Лощинина. Помимо обсуждения текущих задач Лощинина затронула тему волнений в Коркино, связанных с «цыганской проблемой». Глава муниципалитета подчеркнула, что проблема существует на муниципальном уровне не первый год. Она выразила надежду, что благодаря поставленным губернатором Челябинской области задачам ситуация на территории кардинально изменится. Как сообщало URA.RU ранее, глава региона Алексей Текслер 26 октября, спустя час после похорон жестоко убитой таксистки, провел в Коркино заседание оперативного штаба с представителями правоохранительных и исполнительных органов. Он поручил детально разобрать ситуацию и дал ряд указаний.