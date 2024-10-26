Жители Первоуральска стоят в пробках больше часа
На выезде из Первоуральска (Свердловская область) образовалась огромная пробка. Об этом сообщил житель города в соцсетях.
«Давайте поговорим про обстановку на выезде из Первоуральска в сторону Екатеринбурга! Это же вредительство настоящее», — сообщил очевидец сообществу «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
Жители стоят в пробках больше часа и жалуются на регулирование проезда. Съезд перекрыт из-за капитального ремонта путепровода на Пермском тракте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!