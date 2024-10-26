26 октября 2024

На свердловской трассе образовалась огромная пробка. Скрин

На выезде из Первоуральска образовалась большая пробка
© Служба новостей «URA.RU»
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Воздушные шары на Уктусе. Екатеринбург , автомобильная пробка, автомобили
Жители Первоуральска стоят в пробках больше часа Фото:

На выезде из Первоуральска (Свердловская область) образовалась огромная пробка. Об этом сообщил житель города в соцсетях.

«Давайте поговорим про обстановку на выезде из Первоуральска в сторону Екатеринбурга! Это же вредительство настоящее», — сообщил очевидец сообществу «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители стоят в пробках больше часа и жалуются на регулирование проезда. Съезд перекрыт из-за капитального ремонта путепровода на Пермском тракте.

Фото:

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На выезде из Первоуральска (Свердловская область) образовалась огромная пробка. Об этом сообщил житель города в соцсетях. «Давайте поговорим про обстановку на выезде из Первоуральска в сторону Екатеринбурга! Это же вредительство настоящее», — сообщил очевидец сообществу «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Жители стоят в пробках больше часа и жалуются на регулирование проезда. Съезд перекрыт из-за капитального ремонта путепровода на Пермском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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