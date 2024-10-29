Украинский генерал заявил об усталости ВСУ

29 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

В рядах ВСУ не хватает бойцов, а также недостаточно боеприпасов и оружия, заявил Дмитрий Марченко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Личный состав ВСУ на фронте чувствуют сильную усталость и дефицит боевых резервов из-за натиска ВС РФ. Об этом сообщил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — заявил Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе. Оно опубликовано на youtube-канале бывшего депутата. Дмитрий Марченко добавил, что постепенное обрушение украинского фронта произошло из-за нехватки вооружения и боеприпасов. Также на это повлияла нехватка бойцов среди личного состава ВСУ, усталость военных и их разбалансированное управление со стороны командования. Российская армия начала масштабное контрнаступление на донецком направлении. В результате этого от бойцов ВСУ было освобождено несколько населенных пунктов. Отмечается, что продолжение наступления украинские военные могут не пережить , при этом они пытаются строить линию обороны в Донбассе, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Личный состав ВСУ на фронте чувствуют сильную усталость и дефицит боевых резервов из-за натиска ВС РФ. Об этом сообщил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — заявил Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе. Оно опубликовано на youtube-канале бывшего депутата. Дмитрий Марченко добавил, что постепенное обрушение украинского фронта произошло из-за нехватки вооружения и боеприпасов. Также на это повлияла нехватка бойцов среди личного состава ВСУ, усталость военных и их разбалансированное управление со стороны командования. Российская армия начала масштабное контрнаступление на донецком направлении. В результате этого от бойцов ВСУ было освобождено несколько населенных пунктов. Отмечается, что продолжение наступления украинские военные могут не пережить, при этом они пытаются строить линию обороны в Донбассе, передает Pravda.Ru.