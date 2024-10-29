Челябинский хоккеист Кузнецов назвал себя лучшим в мире

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Кузнецов считает, что восстановился после травмы, которую получил 27 сентября Фото:

Экс-игрок хоккейного клуба «Трактор» и уроженец Челябинска Евгений Кузнецов, выступающий за питерский СКА, назвал себя лучшим игроком в мире на данный момент. Об этом хоккеист заявил в разговоре с «Матч ТВ».

«Я считаю, что я в порядке (после травмы — прим. URA.RU). Лучший в мире (смеется)! Но вообще, я никогда в карьере не гнался за голами, передачами», — сказал Кузнецов. Так хоккеист ответил на вопрос о том, вышел ли он на необходимый уровень формы после полученной травмы 27 сентября в матче против «Северстали». 32-летний Кузнецов за последние восемь игр набрал 12 (5+7) очков.

Кузнецов ранее назвал условия, при которых вернется в Челябинск. Если город простит меня и люди простят, то я вернусь потом, заявил хоккеист.

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Экс-игрок хоккейного клуба «Трактор» и уроженец Челябинска Евгений Кузнецов, выступающий за питерский СКА, назвал себя лучшим игроком в мире на данный момент. Об этом хоккеист заявил в разговоре с «Матч ТВ». «Я считаю, что я в порядке (после травмы — прим. URA.RU). Лучший в мире (смеется)! Но вообще, я никогда в карьере не гнался за голами, передачами», — сказал Кузнецов. Так хоккеист ответил на вопрос о том, вышел ли он на необходимый уровень формы после полученной травмы 27 сентября в матче против «Северстали». 32-летний Кузнецов за последние восемь игр набрал 12 (5+7) очков. Кузнецов ранее назвал условия, при которых вернется в Челябинск. Если город простит меня и люди простят, то я вернусь потом, заявил хоккеист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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