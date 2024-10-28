28 октября 2024

Мэр из ХМАО подал в отставку

Мэр из Сургутского района Алексей Дизер покинул пост по семейным обстоятельствам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава поселка Лямина подал в отставку по семейным обстоятельствам
Глава поселка Лямина подал в отставку по семейным обстоятельствам Фото:

Глава поселка Лямина (Сургутский район, ХМАО) Алексей Дизер ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«Алексей Дизер ушел в отставку. Он сложил полномочия главы поселения по семейным обстоятельствам», — сообщили агентству в администрации.

Источник URA.RU из политических кругов добавил, что выборы главы поселения будут проведены в течение полугода. В ближайшее время совет депутатов назначит дату проведения.

Ранее агентство писало, что за два года в Сургутском районе уволились шесть глав поселений. В апреле свой пост покинул глава Тундрино Антон Шакирьянов, который проработал в должности всего полгода.

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Глава поселка Лямина (Сургутский район, ХМАО) Алексей Дизер ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «Алексей Дизер ушел в отставку. Он сложил полномочия главы поселения по семейным обстоятельствам», — сообщили агентству в администрации. Источник URA.RU из политических кругов добавил, что выборы главы поселения будут проведены в течение полугода. В ближайшее время совет депутатов назначит дату проведения. Ранее агентство писало, что за два года в Сургутском районе уволились шесть глав поселений. В апреле свой пост покинул глава Тундрино Антон Шакирьянов, который проработал в должности всего полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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