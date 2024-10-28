Мэр из ХМАО подал в отставку

Глава поселка Лямина (Сургутский район, ХМАО) Алексей Дизер ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«Алексей Дизер ушел в отставку. Он сложил полномочия главы поселения по семейным обстоятельствам», — сообщили агентству в администрации.
Источник URA.RU из политических кругов добавил, что выборы главы поселения будут проведены в течение полугода. В ближайшее время совет депутатов назначит дату проведения.
Ранее агентство писало, что за два года в Сургутском районе уволились шесть глав поселений. В апреле свой пост покинул глава Тундрино Антон Шакирьянов, который проработал в должности всего полгода.
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