29 октября 2024

«Сбер» повысит ставки по «Семейной ипотеке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , сбербанк, сбер
С 30 октября «Сбер» повысит средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» Фото:

Сбербанк повысит с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка в будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении „Семейной ипотеки“ со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки», — отметили в банке, передает ТАСС. Представители Сбербанка уточнили, что средневзвешенные ставки увеличат в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита.

В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка.

Ранее сообщалось, что семейную ипотеку в этом году могут взять семьи с детьми, которые подходят под требования программы. Они должны иметь деньги на высокий первоначальный взнос или другую квартиру для продажи. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд рублей, из них на семейную — 142 млрд рублей.

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Сбербанк повысит с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка в будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении „Семейной ипотеки“ со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки», — отметили в банке, передает ТАСС. Представители Сбербанка уточнили, что средневзвешенные ставки увеличат в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка. Ранее сообщалось, что семейную ипотеку в этом году могут взять семьи с детьми, которые подходят под требования программы. Они должны иметь деньги на высокий первоначальный взнос или другую квартиру для продажи. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд рублей, из них на семейную — 142 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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