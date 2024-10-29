«Сбер» повысит ставки по «Семейной ипотеке»

30 октября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

С 30 октября «Сбер» повысит средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сбербанк повысит с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка в будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении „Семейной ипотеки“ со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки», — отметили в банке, передает ТАСС. Представители Сбербанка уточнили, что средневзвешенные ставки увеличат в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка. Ранее сообщалось, что семейную ипотеку в этом году могут взять семьи с детьми, которые подходят под требования программы. Они должны иметь деньги на высокий первоначальный взнос или другую квартиру для продажи. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд рублей, из них на семейную — 142 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбербанк повысит с 30 октября средневзвешенные ставки по «Семейной ипотеке» со сверхлимитом денежных средств. Речь идет об увеличении на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка в будет колебаться от 9,4% до 10% в зависимости от региона. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении „Семейной ипотеки“ со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки», — отметили в банке, передает ТАСС. Представители Сбербанка уточнили, что средневзвешенные ставки увеличат в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита. В банке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%. А сумма свыше лимита — по стандартной ставке банка. Ранее сообщалось, что семейную ипотеку в этом году могут взять семьи с детьми, которые подходят под требования программы. Они должны иметь деньги на высокий первоначальный взнос или другую квартиру для продажи. Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил на субсидирование льготных ипотечных программ 446,9 млрд рублей, из них на семейную — 142 млрд рублей.