В деревне Соловьево в ДНР погиб гвардии рядовой Евгений Кормин из Березовского (Свердловская область). Прощание с бойцом пройдет 30 октября, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Город простится с героем, отдавшим свою жизнь на территории Донецкой Народной Республики. 17 июня 2024 года при выполнении боевых задач на территории деревни Соловьево Ясиноватского района ДНР гвардии рядовой Кормин Евгений Викторович погиб», — написал Писцов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Кормин ушел на СВО в мае 2024 года. Отправляясь на фронт, он заявил, что поступает так, как сделал бы его дедушка. «Мой дед прошел всю войну, Родину от фашистов защищал, а теперь настал мой черед», — заявлял мужчина. У него осталось двое детей.
Траурный митинг пройдет в 11:00 на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. 12:00 — отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища. Поминальный обед пройдет в кафе «Сели-поели» (Березовский, пр. БЗСК, 15/А).
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