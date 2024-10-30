Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на 2025 год

Минэкономразвития РФ: среднегодовой курс доллара в 2025 составит 96,5 рубля
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Курс доллара в 2026 и 2027 годах составит 100 и 103,2 рубля соответственно, следует из прогноза Минэкономразвития РФ
Курс доллара в 2026 и 2027 годах составит 100 и 103,2 рубля соответственно, следует из прогноза Минэкономразвития РФ Фото:

Среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 96,5 рубля. Это следует из прогноза Минэкономразвития РФ и заявления его главы Максима Решетникова.

«В текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году — 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 рубля соответственно», — сообщили РИА Новости со ссылкой на прогноз министерства. Они также привели слова Решетникова о том, что этот прогноз формировался с учетом фундаментальных факторов, а не на основе колебаний потоков и притоков валюты.

Глава Минэкономразвития РФ подчеркнул, что «отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка». По его словам, любые крупные продажи и покупки становятся вызовом для банков и причиной того, что курс «сильно ходит».

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Среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 96,5 рубля. Это следует из прогноза Минэкономразвития РФ и заявления его главы Максима Решетникова. «В текущем году курс доллара составит в среднем 91,2 рубля, в 2025 году — 96,5 рубля, в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 рубля соответственно», — сообщили РИА Новости со ссылкой на прогноз министерства. Они также привели слова Решетникова о том, что этот прогноз формировался с учетом фундаментальных факторов, а не на основе колебаний потоков и притоков валюты. Глава Минэкономразвития РФ подчеркнул, что «отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка». По его словам, любые крупные продажи и покупки становятся вызовом для банков и причиной того, что курс «сильно ходит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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