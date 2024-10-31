Пьяная рецидивистка из Миасса избила полицейских комендатуры, охранявших ее мужа

31 октября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Женщина ранее была осуждена за нанесение тяжких телесных повреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пьяная жительница Миасса напала на сотрудника военной полиции в комендатуре Чебаркуля, где охранялся ее супруг. Также она избила полицейского, приехавшего на вызов. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Миасса. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — уточнили пресс-служба ведомства. Агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе ведомства пояснили, что в августе 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения приехала к супругу в военную комендатуру Чебаркуля. Когда ее попросили покинуть часть, она избила сотрудника военной полиции, а затем и полицейского, прибывшего на вызов. Ранее она уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, судимость еще не погашена. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяная жительница Миасса напала на сотрудника военной полиции в комендатуре Чебаркуля, где охранялся ее супруг. Также она избила полицейского, приехавшего на вызов. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Миасса. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — уточнили пресс-служба ведомства. Агрессивной даме грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе ведомства пояснили, что в августе 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения приехала к супругу в военную комендатуру Чебаркуля. Когда ее попросили покинуть часть, она избила сотрудника военной полиции, а затем и полицейского, прибывшего на вызов. Ранее она уже была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, судимость еще не погашена. Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд.