Женщина-водитель «Лады» погибла на челябинской трассе по дороге в Казахстан

Женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
«На 75 км автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ 23 декабря в 08:40 водитель женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при совершении обгона (обгон разрешен)выехала на полосу встречного движения. Там она совершила столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“, под управлением водителя мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген» получил ранения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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