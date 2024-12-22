22 декабря 2024

Женщина-водитель «Лады» погибла на челябинской трассе по дороге в Казахстан

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ДТП Челябинск - Златоуст
Женщина погибла в ДТП. Фото архивное Фото:

Женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«На 75 км автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ 23 декабря в 08:40 водитель женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при совершении обгона (обгон разрешен)выехала на полосу встречного движения. Там она совершила столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“, под управлением водителя мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген» получил ранения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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Женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. «На 75 км автодороги „Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан“ 23 декабря в 08:40 водитель женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при совершении обгона (обгон разрешен)выехала на полосу встречного движения. Там она совершила столкновение с автомобилем „Фольксваген Поло“, под управлением водителя мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген» получил ранения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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