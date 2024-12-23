Челябинского экс-полицейского, застрелившего собутыльника, отправили под суд

23 декабря 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Экс-силовика обвиняют в убийстве Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхнеуфалейский горсуд Челябинской области поступило дело в отношении бывшего сотрудника МВД, обвиняемого в убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Убийство произошло в начале августа. Подсудимый, ранее работавший в органах (уволился из полиции более восьми лет назад по собственному желанию) выпивал с товарищем возле дома. Предварительно, во время совместной попойки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой экс-сотрудник взяло ружье и выстрелил в голову собутыльнику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнеуфалейский горсуд Челябинской области поступило дело в отношении бывшего сотрудника МВД, обвиняемого в убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Убийство произошло в начале августа. Подсудимый, ранее работавший в органах (уволился из полиции более восьми лет назад по собственному желанию) выпивал с товарищем возле дома. Предварительно, во время совместной попойки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой экс-сотрудник взяло ружье и выстрелил в голову собутыльнику.