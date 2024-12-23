Челябинского экс-полицейского, застрелившего собутыльника, отправили под суд

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Экс-силовика обвиняют в убийстве Фото:

В Верхнеуфалейский горсуд Челябинской области поступило дело в отношении бывшего сотрудника МВД, обвиняемого в убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство произошло в начале августа. Подсудимый, ранее работавший в органах (уволился из полиции более восьми лет назад по собственному желанию) выпивал с товарищем возле дома. Предварительно, во время совместной попойки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой экс-сотрудник взяло ружье и выстрелил в голову собутыльнику.

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В Верхнеуфалейский горсуд Челябинской области поступило дело в отношении бывшего сотрудника МВД, обвиняемого в убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Убийство произошло в начале августа. Подсудимый, ранее работавший в органах (уволился из полиции более восьми лет назад по собственному желанию) выпивал с товарищем возле дома. Предварительно, во время совместной попойки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой экс-сотрудник взяло ружье и выстрелил в голову собутыльнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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