Миасский завод оснастил противочумную станцию Крыма

Миасский завод медицинского оборудования (ПО «АМС-МЗМО», Челябинская область) оснастил оборудованием противочумную станцию Крыма в Симферополе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, работа проведена по федеральному проекту «Санитарный щит России».
«В 2024 году завод оснащает объекты Роспотребнадзора в Воронеже, Нижнем Новгороде и Симферополе. Предприятие выполнило значительный объем работ», — сообщил пресс-службе первый заместитель гендиректора Дмитрий Солодюк.
Для Воронежа, где оснастили Центр гигиены и эпидемиологии, и Крыма миасские инженеры изготовили герметичные стеновые конструкции, двери, смотровые окна и установки для очистки стоков и химической обработки воды. В Нижнем Новгороде работы на объекте, аналогичном воронежскому, завершаются. В этот город ПО «АМС-МЗМО отгрузил установку очистки стоков и оборудование для химической обработки сточных вод.
Установки для обеззараживания работают по принципу термического и химического воздействия. Такой подход обеспечивает надежную защиту от патогенных микроорганизмов.
Программа «Санитарный щит России» направлена на укрепление биологической безопасности страны. Весной сообщалось, что свою эффективность мероприятия успели доказать в регионах, пострадавших от паводков. Разлива отходов с инфекциями там удалось избежать.
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