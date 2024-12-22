22 декабря 2024

Миасский завод оснастил противочумную станцию Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Миасское оборудование обеззараживает стоки термически и химически
Миасское оборудование обеззараживает стоки термически и химически Фото:

Миасский завод медицинского оборудования (ПО «АМС-МЗМО», Челябинская область) оснастил оборудованием противочумную станцию Крыма в Симферополе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, работа проведена по федеральному проекту «Санитарный щит России».

«В 2024 году завод оснащает объекты Роспотребнадзора в Воронеже, Нижнем Новгороде и Симферополе. Предприятие выполнило значительный объем работ», — сообщил пресс-службе первый заместитель гендиректора Дмитрий Солодюк.

Для Воронежа, где оснастили Центр гигиены и эпидемиологии, и Крыма миасские инженеры изготовили герметичные стеновые конструкции, двери, смотровые окна и установки для очистки стоков и химической обработки воды. В Нижнем Новгороде работы на объекте, аналогичном воронежскому, завершаются. В этот город ПО «АМС-МЗМО отгрузил установку очистки стоков и оборудование для химической обработки сточных вод.

Установки для обеззараживания работают по принципу термического и химического воздействия. Такой подход обеспечивает надежную защиту от патогенных микроорганизмов.

Программа «Санитарный щит России» направлена на укрепление биологической безопасности страны. Весной сообщалось, что свою эффективность мероприятия успели доказать в регионах, пострадавших от паводков. Разлива отходов с инфекциями там удалось избежать.

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Миасский завод медицинского оборудования (ПО «АМС-МЗМО», Челябинская область) оснастил оборудованием противочумную станцию Крыма в Симферополе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, работа проведена по федеральному проекту «Санитарный щит России». «В 2024 году завод оснащает объекты Роспотребнадзора в Воронеже, Нижнем Новгороде и Симферополе. Предприятие выполнило значительный объем работ», — сообщил пресс-службе первый заместитель гендиректора Дмитрий Солодюк. Для Воронежа, где оснастили Центр гигиены и эпидемиологии, и Крыма миасские инженеры изготовили герметичные стеновые конструкции, двери, смотровые окна и установки для очистки стоков и химической обработки воды. В Нижнем Новгороде работы на объекте, аналогичном воронежскому, завершаются. В этот город ПО «АМС-МЗМО отгрузил установку очистки стоков и оборудование для химической обработки сточных вод. Установки для обеззараживания работают по принципу термического и химического воздействия. Такой подход обеспечивает надежную защиту от патогенных микроорганизмов. Программа «Санитарный щит России» направлена на укрепление биологической безопасности страны. Весной сообщалось, что свою эффективность мероприятия успели доказать в регионах, пострадавших от паводков. Разлива отходов с инфекциями там удалось избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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