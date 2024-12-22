22 декабря 2024

Челябинцы в 2024 году стали больше покупать и питаться в ресторанах

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы в 2024 году стали чаще питаться вне дома
Челябинцы в 2024 году стали чаще питаться вне дома Фото:

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше покупать товаров и питаться в точках общепита. Как сообщили в челябинском отделении Банка России, этому способствовал рост доходов жителей.

«Денежные доходы уральцев за три квартала этого года увеличились на 17%, а в Челябинской области — на 20%. Увеличение доходов позволило жителям активнее тратить средства. Оборот розничной торговли в регионе за январь–октябрь вырос на 12%, а общественного питания — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснили в Банке России.

Основным источником заработков стал рост заработных плат в условиях нехватки работников. Поддержку также оказали социальные выплаты и расширение работодателями соцпакетов для привлечения сотрудников.

Повышенная потребительская активность сочеталась с ростом интереса к сбережениям. Уральцы стали чаще открывать и пополнять срочные вклады, что связали не только с увеличением доходов, но и с высокими процентными ставками по депозитам. Доклад, на основе которого сделаны выводы, включил данные статистики и мониторинга более 15 тысяч предприятий, 291 из которых расположено в Челябинской области.

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Жители Челябинской области в 2024 году стали больше покупать товаров и питаться в точках общепита. Как сообщили в челябинском отделении Банка России, этому способствовал рост доходов жителей. «Денежные доходы уральцев за три квартала этого года увеличились на 17%, а в Челябинской области — на 20%. Увеличение доходов позволило жителям активнее тратить средства. Оборот розничной торговли в регионе за январь–октябрь вырос на 12%, а общественного питания — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснили в Банке России. Основным источником заработков стал рост заработных плат в условиях нехватки работников. Поддержку также оказали социальные выплаты и расширение работодателями соцпакетов для привлечения сотрудников. Повышенная потребительская активность сочеталась с ростом интереса к сбережениям. Уральцы стали чаще открывать и пополнять срочные вклады, что связали не только с увеличением доходов, но и с высокими процентными ставками по депозитам. Доклад, на основе которого сделаны выводы, включил данные статистики и мониторинга более 15 тысяч предприятий, 291 из которых расположено в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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