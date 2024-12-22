Челябинцы в 2024 году стали больше покупать и питаться в ресторанах

Жители Челябинской области в 2024 году стали больше покупать товаров и питаться в точках общепита. Как сообщили в челябинском отделении Банка России, этому способствовал рост доходов жителей.
«Денежные доходы уральцев за три квартала этого года увеличились на 17%, а в Челябинской области — на 20%. Увеличение доходов позволило жителям активнее тратить средства. Оборот розничной торговли в регионе за январь–октябрь вырос на 12%, а общественного питания — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснили в Банке России.
Основным источником заработков стал рост заработных плат в условиях нехватки работников. Поддержку также оказали социальные выплаты и расширение работодателями соцпакетов для привлечения сотрудников.
Повышенная потребительская активность сочеталась с ростом интереса к сбережениям. Уральцы стали чаще открывать и пополнять срочные вклады, что связали не только с увеличением доходов, но и с высокими процентными ставками по депозитам. Доклад, на основе которого сделаны выводы, включил данные статистики и мониторинга более 15 тысяч предприятий, 291 из которых расположено в Челябинской области.
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