22 декабря 2024

Жители Катав-Ивановска потребовали от властей привести в порядок бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, бомбоубежище
Как люди будут тут находиться в случае угрозы, говорят местные (архивное фото) Фото:

Жители города Катав-Ивановск Челябинской области потребовали от местных властей привести в порядок бомбоубежище в подвалах жилых домов. Об этом сообщили местные жители.

«На всех подъездах нашего дома №24 по улице Степана Разина в Катав-Ивановске и соседних домов висит объявление, в котором значится, что подвал нашего дома является убежищем в случае экстремальных ситуаций. Сейчас мы посмотрим, в каком состоянии данный подвал», — рассказала местная жительница в видео, опубликованном в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео показан подвал восьмого подъезда. На входе вместо ступенек установлена деревянная доска, пол в подвале завален мусором, хламом, света нет, а на полу вода. «Как люди будут тут находиться в случае угрозы?» — задаются вопросом активисты.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катав-Ивановского района. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Катав-Ивановск Челябинской области потребовали от местных властей привести в порядок бомбоубежище в подвалах жилых домов. Об этом сообщили местные жители. «На всех подъездах нашего дома №24 по улице Степана Разина в Катав-Ивановске и соседних домов висит объявление, в котором значится, что подвал нашего дома является убежищем в случае экстремальных ситуаций. Сейчас мы посмотрим, в каком состоянии данный подвал», — рассказала местная жительница в видео, опубликованном в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте». На видео показан подвал восьмого подъезда. На входе вместо ступенек установлена деревянная доска, пол в подвале завален мусором, хламом, света нет, а на полу вода. «Как люди будут тут находиться в случае угрозы?» — задаются вопросом активисты. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катав-Ивановского района. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...