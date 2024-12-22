Жители Катав-Ивановска потребовали от властей привести в порядок бомбоубежище

Жители города Катав-Ивановск Челябинской области потребовали от местных властей привести в порядок бомбоубежище в подвалах жилых домов. Об этом сообщили местные жители.
«На всех подъездах нашего дома №24 по улице Степана Разина в Катав-Ивановске и соседних домов висит объявление, в котором значится, что подвал нашего дома является убежищем в случае экстремальных ситуаций. Сейчас мы посмотрим, в каком состоянии данный подвал», — рассказала местная жительница в видео, опубликованном в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео показан подвал восьмого подъезда. На входе вместо ступенек установлена деревянная доска, пол в подвале завален мусором, хламом, света нет, а на полу вода. «Как люди будут тут находиться в случае угрозы?» — задаются вопросом активисты.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Катав-Ивановского района. Ответ будет опубликован после получения.
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