В Челябинске оперативно восстановили школу после пожара

В Челябинске оперативно отремонтировали школу №108, где в выходные произошел пожар. Об этом на аппаратном совещании 23 декабря рассказала мэру города Алексею Лошкину глава Ленинского района Ольга Гущина.
«В выходные в школе Ленинского района произошло возгорание. Причина — короткое замыкание в бухгалтерии. В понедельник школа работает в обычном режиме. Дети учатся, питанием обеспечены. Все покрасили и побелили», — передает корреспондент URA.RU слова Гущиной.
Пожар в школе на улице Уральской в Челябинске начался вечером 21 декабря из-за короткого замыкания проводки кулера. Загорелся сам кулер и мебель на первом этаже здания, общая площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!