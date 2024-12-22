22 декабря 2024

В Челябинске оперативно восстановили школу после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС с главами. Пожар в школе. Челябинск., мчс, учения, пожар в школе
Пожар начался из-за короткого замыкания (архивное фото) Фото:

В Челябинске оперативно отремонтировали школу №108, где в выходные произошел пожар. Об этом на аппаратном совещании 23 декабря рассказала мэру города Алексею Лошкину глава Ленинского района Ольга Гущина.

«В выходные в школе Ленинского района произошло возгорание. Причина — короткое замыкание в бухгалтерии. В понедельник школа работает в обычном режиме. Дети учатся, питанием обеспечены. Все покрасили и побелили», — передает корреспондент URA.RU слова Гущиной.

Пожар в школе на улице Уральской в Челябинске начался вечером 21 декабря из-за короткого замыкания проводки кулера. Загорелся сам кулер и мебель на первом этаже здания, общая площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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В Челябинске оперативно отремонтировали школу №108, где в выходные произошел пожар. Об этом на аппаратном совещании 23 декабря рассказала мэру города Алексею Лошкину глава Ленинского района Ольга Гущина. «В выходные в школе Ленинского района произошло возгорание. Причина — короткое замыкание в бухгалтерии. В понедельник школа работает в обычном режиме. Дети учатся, питанием обеспечены. Все покрасили и побелили», — передает корреспондент URA.RU слова Гущиной. Пожар в школе на улице Уральской в Челябинске начался вечером 21 декабря из-за короткого замыкания проводки кулера. Загорелся сам кулер и мебель на первом этаже здания, общая площадь пожара составила три квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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