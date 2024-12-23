Женщина-водитель погибла в ДТП с переворотом в Челябинской области. Фото

23 декабря 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ДТП с переворотом в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря днем погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря в 16:45 на четвертом километре автодороги „Лазурный-Сычева-Петровский“. Погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем „Лада Калина“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Женщина при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет, где машина опрокинулась. Уточняется, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ранее женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Авария произошла 23 декабря в 08:40 на 75 км автодороги «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан». Женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с двигающемся в попутном направлении автомобилем. Авария произошла 23 декабря в 16:45 Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Женщина съехала в кювет при неустановленных обстоятельствах Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП с переворотом в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря днем погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря в 16:45 на четвертом километре автодороги „Лазурный-Сычева-Петровский“. Погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем „Лада Калина“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Женщина при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет, где машина опрокинулась. Уточняется, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ранее женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Авария произошла 23 декабря в 08:40 на 75 км автодороги «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан». Женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с двигающемся в попутном направлении автомобилем.