В ДТП с переворотом в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря днем погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло в Красноармейском районе Челябинской области 23 декабря в 16:45 на четвертом километре автодороги „Лазурный-Сычева-Петровский“. Погибла 54-летняя женщина, которая управляла автомобилем „Лада Калина“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Женщина при неустановленных обстоятельствах съехала в кювет, где машина опрокинулась. Уточняется, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее женщина погибла в ДТП в Увельском районе Челябинской области. Авария произошла 23 декабря в 08:40 на 75 км автодороги «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан». Женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с двигающемся в попутном направлении автомобилем.
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