Лукашенко признал превосходство Москвы над Минском

Москва имеет значительное превосходство над Минском в плане городского развития. Своими наблюдениями на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным поделился президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что часто завидует достижениям Москвы.
«Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей, и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что Минск учится у Москвы.
Лукашенко также отметил, что власти Минска занимаются реновацией, «точечно реанимируя» город и улучшая жизнь его жителей. Он выразил надежду на достижение товарооборота между Беларусью и Москвой в семь млрд долларов в этом году, добавив, что впечатлен проектами столицы России, включая разработку беспилотников.
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