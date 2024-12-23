Лукашенко признал превосходство Москвы над Минском

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Минск старается соответствовать Москве, заявил Лукашенко
Минск старается соответствовать Москве, заявил Лукашенко Фото:

Москва имеет значительное превосходство над Минском в плане городского развития. Своими наблюдениями на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным поделился президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что часто завидует достижениям Москвы. 

«Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей, и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что Минск учится у Москвы.

Лукашенко также отметил, что власти Минска занимаются реновацией, «точечно реанимируя» город и улучшая жизнь его жителей. Он выразил надежду на достижение товарооборота между Беларусью и Москвой в семь млрд долларов в этом году, добавив, что впечатлен проектами столицы России, включая разработку беспилотников.

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Москва имеет значительное превосходство над Минском в плане городского развития. Своими наблюдениями на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным поделился президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что часто завидует достижениям Москвы.  «Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей, и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он добавил, что Минск учится у Москвы. Лукашенко также отметил, что власти Минска занимаются реновацией, «точечно реанимируя» город и улучшая жизнь его жителей. Он выразил надежду на достижение товарооборота между Беларусью и Москвой в семь млрд долларов в этом году, добавив, что впечатлен проектами столицы России, включая разработку беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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