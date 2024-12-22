22 декабря 2024

Почти полсотни бесплатных катков залили в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, коньки, лед, хоккей
На хоккейных кортах во дворах челябинцы могут кататься бесплатно Фото:

В Челябинске залили 35 хоккейных кортов, на которых можно бесплатно покататься на коньках. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с места события.

«По всему Челябинску залили 35 кортов. Еще 25 кортов с 50-процентной заливкой, 17 кортов готовят к заливке», — сообщил Авдеев.

Хоккейная коробка будет также залита в поселке Исаково Советского района. Корт установили четыре года назад, но есть проблема с подключением к водоснабжению для заливки корта, рассказали ранее горожане главе Челябинска Алексею Лошкину. Рядом с кортом находится только пожарный гидрант. «На следующий год сделаем скважину, чтобы не подобных проблем», — добавил Авдеев.

Всего в Челябинске в 2024 году планируется залить 92 хоккейных корта. Об этом ранее сообщил Авдеев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске залили 35 хоккейных кортов, на которых можно бесплатно покататься на коньках. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с места события. «По всему Челябинску залили 35 кортов. Еще 25 кортов с 50-процентной заливкой, 17 кортов готовят к заливке», — сообщил Авдеев. Хоккейная коробка будет также залита в поселке Исаково Советского района. Корт установили четыре года назад, но есть проблема с подключением к водоснабжению для заливки корта, рассказали ранее горожане главе Челябинска Алексею Лошкину. Рядом с кортом находится только пожарный гидрант. «На следующий год сделаем скважину, чтобы не подобных проблем», — добавил Авдеев. Всего в Челябинске в 2024 году планируется залить 92 хоккейных корта. Об этом ранее сообщил Авдеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...