Почти полсотни бесплатных катков залили в Челябинске

23 декабря 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

На хоккейных кортах во дворах челябинцы могут кататься бесплатно Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Челябинске залили 35 хоккейных кортов, на которых можно бесплатно покататься на коньках. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с места события. «По всему Челябинску залили 35 кортов. Еще 25 кортов с 50-процентной заливкой, 17 кортов готовят к заливке», — сообщил Авдеев. Хоккейная коробка будет также залита в поселке Исаково Советского района. Корт установили четыре года назад, но есть проблема с подключением к водоснабжению для заливки корта, рассказали ранее горожане главе Челябинска Алексею Лошкину. Рядом с кортом находится только пожарный гидрант. «На следующий год сделаем скважину, чтобы не подобных проблем», — добавил Авдеев. Всего в Челябинске в 2024 году планируется залить 92 хоккейных корта. Об этом ранее сообщил Авдеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске залили 35 хоккейных кортов, на которых можно бесплатно покататься на коньках. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с места события. «По всему Челябинску залили 35 кортов. Еще 25 кортов с 50-процентной заливкой, 17 кортов готовят к заливке», — сообщил Авдеев. Хоккейная коробка будет также залита в поселке Исаково Советского района. Корт установили четыре года назад, но есть проблема с подключением к водоснабжению для заливки корта, рассказали ранее горожане главе Челябинска Алексею Лошкину. Рядом с кортом находится только пожарный гидрант. «На следующий год сделаем скважину, чтобы не подобных проблем», — добавил Авдеев. Всего в Челябинске в 2024 году планируется залить 92 хоккейных корта. Об этом ранее сообщил Авдеев.