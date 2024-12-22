Почти полсотни бесплатных катков залили в Челябинске

В Челябинске залили 35 хоккейных кортов, на которых можно бесплатно покататься на коньках. Об этом 23 декабря на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU с места события.
«По всему Челябинску залили 35 кортов. Еще 25 кортов с 50-процентной заливкой, 17 кортов готовят к заливке», — сообщил Авдеев.
Хоккейная коробка будет также залита в поселке Исаково Советского района. Корт установили четыре года назад, но есть проблема с подключением к водоснабжению для заливки корта, рассказали ранее горожане главе Челябинска Алексею Лошкину. Рядом с кортом находится только пожарный гидрант. «На следующий год сделаем скважину, чтобы не подобных проблем», — добавил Авдеев.
Всего в Челябинске в 2024 году планируется залить 92 хоккейных корта. Об этом ранее сообщил Авдеев.
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