Источник URA.RU раскрыл причину смерти лидера «Российской партии пенсионеров» Буракова

Лидер «Российской партии пенсионеров» Бураков скончался после болезни
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Бураков скончался от продолжительной болезни
Владимир Бураков скончался от продолжительной болезни Фото:

Председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков скончался после продолжительной болезни. Ухудшение его здоровья также было спровоцировано перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партийному руководству.

«Он давно болел. Еще после ковида не восстановился, возраст… О распаде речи нет», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидаты на замену в партии есть, но называть их отказался.

Ранее стало известно о смерти Буракова в возрасте 70 лет. Он управлял партией с 2012 года.

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Председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков скончался после продолжительной болезни. Ухудшение его здоровья также было спровоцировано перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партийному руководству. «Он давно болел. Еще после ковида не восстановился, возраст… О распаде речи нет», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидаты на замену в партии есть, но называть их отказался. Ранее стало известно о смерти Буракова в возрасте 70 лет. Он управлял партией с 2012 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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