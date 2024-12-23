Источник URA.RU раскрыл причину смерти лидера «Российской партии пенсионеров» Буракова

Председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков скончался после продолжительной болезни. Ухудшение его здоровья также было спровоцировано перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партийному руководству.
«Он давно болел. Еще после ковида не восстановился, возраст… О распаде речи нет», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что кандидаты на замену в партии есть, но называть их отказался.
Ранее стало известно о смерти Буракова в возрасте 70 лет. Он управлял партией с 2012 года.
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