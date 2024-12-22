22 декабря 2024

Двое жителей Челябинской области стали лотерейными миллионерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Девять жителей Челябинской области стали миллионерами, купив билеты на почте Фото:

Двое жителей Челябинской области стали миллионерами, купив лотерейные билеты за сто рулей. Об этом 23 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Управления Федеральной почтовой связи (УФПС).

«Житель Челябинска выиграл два миллиона рублей в 106 тираже лотереи „Мечталлион“. Другой участник из Чебаркульского района стал обладателем одного миллиона рублей благодаря 105 тиражу той же лотереи», — рассказали в пресс-службе УФПС.

За текущий год уже девять клиентов Почты России в Челябинской области стали лотерейными миллионерами, приобретя билеты в различных почтовых отделениях. Среди них были жители Магнитогорска, Озерска, Карабаша, Карталинского района и Троицка. Розыгрыши лотереи «Мечталлион» транслируются каждое воскресенье на Первом канале, где участники могут увидеть результаты тиражей.

Ранее стало известно, какие знаки китайского гороскопа чаще всего становятся миллионерами. Победителями, выигравшими от миллиона рублей в лотерее «Мечталлион» в 2024 году, чаще становились родившиеся в год Кабана и Тигра по китайскому гороскопу люди.

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Двое жителей Челябинской области стали миллионерами, купив лотерейные билеты за сто рулей. Об этом 23 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Управления Федеральной почтовой связи (УФПС). «Житель Челябинска выиграл два миллиона рублей в 106 тираже лотереи „Мечталлион“. Другой участник из Чебаркульского района стал обладателем одного миллиона рублей благодаря 105 тиражу той же лотереи», — рассказали в пресс-службе УФПС. За текущий год уже девять клиентов Почты России в Челябинской области стали лотерейными миллионерами, приобретя билеты в различных почтовых отделениях. Среди них были жители Магнитогорска, Озерска, Карабаша, Карталинского района и Троицка. Розыгрыши лотереи «Мечталлион» транслируются каждое воскресенье на Первом канале, где участники могут увидеть результаты тиражей. Ранее стало известно, какие знаки китайского гороскопа чаще всего становятся миллионерами. Победителями, выигравшими от миллиона рублей в лотерее «Мечталлион» в 2024 году, чаще становились родившиеся в год Кабана и Тигра по китайскому гороскопу люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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