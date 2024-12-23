На вечеринке на озере Банное под Магнитогорском (Челябинская область) девушка устроила поножовщину. Как рассказали в охранной организации «Право роста», пострадал 22-летний парень, которого пришлось госпитализировать.
«Тревожную кнопку нажала владелица гостевого домика, где происходила предновогодняя вечеринка. Компания пыталась отправить буйную девушку домой, но та кинулась на отдыхающих с ножом», — рассказали представители охраны.
После нападения девушка уехала на такси, а пострадавший молодой человек 2002 года рождения был доставлен в больницу. У мужчины диагностировано непроникающее ранение грудной клетки. У
частники вечеринки отказались вызывать полицию, но информация о происшествии была передана правоохранителям дежурным медиком. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая опросила всех присутствующих.
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