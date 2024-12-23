На вечернике под Магнитогорском девушка устроила поножовщину. Фото

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Поножовщина произошла в ночь на воскресенье на озере Банное
Поножовщина произошла в ночь на воскресенье на озере Банное Фото:

На вечеринке на озере Банное под Магнитогорском (Челябинская область) девушка устроила поножовщину. Как рассказали в охранной организации «Право роста», пострадал 22-летний парень, которого пришлось госпитализировать.

«Тревожную кнопку нажала владелица гостевого домика, где происходила предновогодняя вечеринка. Компания пыталась отправить буйную девушку домой, но та кинулась на отдыхающих с ножом», — рассказали представители охраны.

После нападения девушка уехала на такси, а пострадавший молодой человек 2002 года рождения был доставлен в больницу. У мужчины диагностировано непроникающее ранение грудной клетки. У

частники вечеринки отказались вызывать полицию, но информация о происшествии была передана правоохранителям дежурным медиком. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая опросила всех присутствующих.

Пострадавшим оказался 22-летний мужчина
Пострадавшим оказался 22-летний мужчина
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Нож в руки взяла выпившая знакомая пострадавшего
Нож в руки взяла выпившая знакомая пострадавшего
Фото:
С вечеринки девушку на такси отправили домой
С вечеринки девушку на такси отправили домой
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На вечеринке на озере Банное под Магнитогорском (Челябинская область) девушка устроила поножовщину. Как рассказали в охранной организации «Право роста», пострадал 22-летний парень, которого пришлось госпитализировать. «Тревожную кнопку нажала владелица гостевого домика, где происходила предновогодняя вечеринка. Компания пыталась отправить буйную девушку домой, но та кинулась на отдыхающих с ножом», — рассказали представители охраны. После нападения девушка уехала на такси, а пострадавший молодой человек 2002 года рождения был доставлен в больницу. У мужчины диагностировано непроникающее ранение грудной клетки. У частники вечеринки отказались вызывать полицию, но информация о происшествии была передана правоохранителям дежурным медиком. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая опросила всех присутствующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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