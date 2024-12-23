Челябинский губернатор Текслер снял шар с третьей «Елки желаний»

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в окружной «Елке желаний» и снял с новогоднего дерева шар девочки Дарьи из Магнитогорска. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства области. Ранее Текслер снял три шара с «Елки желаний» в Кремле и дал старт благотворительному мероприятию в Челябинской области.

«Губернатор принял участие в окружной „Елке желаний“ и снял с новогоднего дерева шар с желанием Дарьи из Магнитогорска. Она мечтает об ударной установке», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Текслер снял шар после заседания Совета, который провел полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Вместе с главами регионов Урала Жога обсудил вопросы поддержки и развития системы среднего профессионального образования, а также вызовы и задачи информационной политики в регионах УрФО.

Текслер ранее в Кремле снял сразу три шара с «Елки желаний», на которых написаны мечты детей о новогоднем подарке. Егор из Аши мечтает о флейте, Ярослав из Златоуста — о конструкторе, Артем из Ясиноватой — о велосипеде.

Вместе с супругой Ириной губернатор 15 декабря дал старт «Елке желаний» в Челябинской области. Глава региона снял шар с желаниями сестер Вилены и Виолетты Абдрахмановых из села Усть-Багаряк Кунашакского района. Одна из сестер мечтает о большом медведе из 3D конструктора, другая загадала «Сюрприз» (когда даритель должен сам выбрать подарок — прим. URA.RU).

Ирина Текслер сняла шар Ивана и Алексея Паршиных из Челябинска. Мальчики любят собирать конструкторы, но подарки загадали из категории «Сюрприз».

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Ее цель — дарить новогодние подарки детям, которые находятся в тяжелой трудной жизненной ситуации: сиротам, инвалидам, детям из семей участников СВО и другим.

Текслер снял шар Дарьи из Магнитогорска Telegram-канал «Пул №74»