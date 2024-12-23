Жена Текслера отправила розовую дорожную технику для Донецка. Фото

23 декабря 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер направила технику в Донецк с пожеланиями добра и мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Розовая дорожная техника, которую направила в сентябре в Донбасс супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина, активно трудится на благо людей. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В сентябре, в рамках фестиваля „Друг с Южного Урала“ совместно с „Движением Первых“ мы представляли первую и единственную „дорожную фотозону“, звездой которой традиционно стал розовый илосос Челябинского машиностроительного завода. И вот мы видим как наша, челябинская, дорожная техника трудится в Донецке, — как и обещал завод», — уточнили в пресс-службе организации. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в сентябре на эту яркую коммунальную технику нанесла логотип проекта «Сердца Че» Ирина Текслер. Она пожелала добра и мира всем россиянам. Техника трудится в Донецке Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Ирина Текслер нанесла изображения на яркую коммунальную технику Пресс-служба Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Розовая дорожная техника, которую направила в сентябре в Донбасс супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина, активно трудится на благо людей. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В сентябре, в рамках фестиваля „Друг с Южного Урала“ совместно с „Движением Первых“ мы представляли первую и единственную „дорожную фотозону“, звездой которой традиционно стал розовый илосос Челябинского машиностроительного завода. И вот мы видим как наша, челябинская, дорожная техника трудится в Донецке, — как и обещал завод», — уточнили в пресс-службе организации. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в сентябре на эту яркую коммунальную технику нанесла логотип проекта «Сердца Че» Ирина Текслер. Она пожелала добра и мира всем россиянам.