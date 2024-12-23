Жена Текслера отправила розовую дорожную технику для Донецка. Фото

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Благотворительный вечер «Добрые сердца». Челябинск, топ, текслер ирина
Ирина Текслер направила технику в Донецк с пожеланиями добра и мира Фото:

Розовая дорожная техника, которую направила в сентябре в Донбасс супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина, активно трудится на благо людей. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В сентябре, в рамках фестиваля „Друг с Южного Урала“ совместно с „Движением Первых“ мы представляли первую и единственную „дорожную фотозону“, звездой которой традиционно стал розовый илосос Челябинского машиностроительного завода. И вот мы видим как наша, челябинская, дорожная техника трудится в Донецке, — как и обещал завод», — уточнили в пресс-службе организации.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в сентябре на эту яркую коммунальную технику нанесла логотип проекта «Сердца Че» Ирина Текслер. Она пожелала добра и мира всем россиянам.

Техника трудится в Донецке
Техника трудится в Донецке
Ирина Текслер нанесла изображения на яркую коммунальную технику
Ирина Текслер нанесла изображения на яркую коммунальную технику

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Розовая дорожная техника, которую направила в сентябре в Донбасс супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина, активно трудится на благо людей. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В сентябре, в рамках фестиваля „Друг с Южного Урала“ совместно с „Движением Первых“ мы представляли первую и единственную „дорожную фотозону“, звездой которой традиционно стал розовый илосос Челябинского машиностроительного завода. И вот мы видим как наша, челябинская, дорожная техника трудится в Донецке, — как и обещал завод», — уточнили в пресс-службе организации. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в сентябре на эту яркую коммунальную технику нанесла логотип проекта «Сердца Че» Ирина Текслер. Она пожелала добра и мира всем россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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