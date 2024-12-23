Розовая дорожная техника, которую направила в сентябре в Донбасс супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина, активно трудится на благо людей. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В сентябре, в рамках фестиваля „Друг с Южного Урала“ совместно с „Движением Первых“ мы представляли первую и единственную „дорожную фотозону“, звездой которой традиционно стал розовый илосос Челябинского машиностроительного завода. И вот мы видим как наша, челябинская, дорожная техника трудится в Донецке, — как и обещал завод», — уточнили в пресс-службе организации.
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» рассказали, что в сентябре на эту яркую коммунальную технику нанесла логотип проекта «Сердца Че» Ирина Текслер. Она пожелала добра и мира всем россиянам.
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