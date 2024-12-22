В Челябинске маршрутка вылетела на тротуар

В Челябинске утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар. Происшествие произошло около дома 44 по улице 40 лет Победы. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
«По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси №78, не справился с управление, совершил наезд на бордюрный камень выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГАИ.
В ведомстве обратились к водителям. Им напомнили о соблюдении ПДД. «Будьте внимательны и взаимно вежливы при управлении транспортными средствами, соблюдайте скоростной режим, следите за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!