В Челябинске маршрутка вылетела на тротуар

23 декабря 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Водитель маршрутки не справился с управлением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар. Происшествие произошло около дома 44 по улице 40 лет Победы. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси №78, не справился с управление, совершил наезд на бордюрный камень выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГАИ. В ведомстве обратились к водителям. Им напомнили о соблюдении ПДД. «Будьте внимательны и взаимно вежливы при управлении транспортными средствами, соблюдайте скоростной режим, следите за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар. Происшествие произошло около дома 44 по улице 40 лет Победы. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси №78, не справился с управление, совершил наезд на бордюрный камень выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГАИ. В ведомстве обратились к водителям. Им напомнили о соблюдении ПДД. «Будьте внимательны и взаимно вежливы при управлении транспортными средствами, соблюдайте скоростной режим, следите за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков», — отметили в пресс-службе ведомства.