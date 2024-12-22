22 декабря 2024

В Челябинске маршрутка вылетела на тротуар

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, сугроб, снег, зима, проспект ленина, маршрутка, снегопад
Водитель маршрутки не справился с управлением Фото:

В Челябинске утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар. Происшествие произошло около дома 44 по улице 40 лет Победы. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

«По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси №78, не справился с управление, совершил наезд на бордюрный камень выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГАИ.

В ведомстве обратились к водителям. Им напомнили о соблюдении ПДД. «Будьте внимательны и взаимно вежливы при управлении транспортными средствами, соблюдайте скоростной режим, следите за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар. Происшествие произошло около дома 44 по улице 40 лет Победы. Пострадавших нет, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. «По предварительным данным, водитель, управляя маршрутным такси №78, не справился с управление, совершил наезд на бордюрный камень выехал на тротуар и повредил один из элементов городского декора. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров и пешеходов не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГАИ. В ведомстве обратились к водителям. Им напомнили о соблюдении ПДД. «Будьте внимательны и взаимно вежливы при управлении транспортными средствами, соблюдайте скоростной режим, следите за сигналами светофора и дорожными знаками особенно при проезде перекрестков», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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