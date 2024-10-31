Свердловчанка отсудила почти миллион у начальства за падение с крыльца

31 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 36-летняя женщина отсудила у своего работодателя 800 тысяч рублей за падение с крыльца магазина во время рабочей смены. У работницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ответчика в пользу пострадавшего работника в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Суд установил, что виновником травмы является работодатель, который не проинспектировал сотрудницу и не организовал удовлетворительные условия для работы. На данный момент пострадавшая продолжает испытывать физическую боль из-за травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 36-летняя женщина отсудила у своего работодателя 800 тысяч рублей за падение с крыльца магазина во время рабочей смены. У работницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ответчика в пользу пострадавшего работника в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», — следует из сообщения. Суд установил, что виновником травмы является работодатель, который не проинспектировал сотрудницу и не организовал удовлетворительные условия для работы. На данный момент пострадавшая продолжает испытывать физическую боль из-за травмы.