Свердловчанка отсудила почти миллион у начальства за падение с крыльца

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 36-летняя женщина отсудила у своего работодателя 800 тысяч рублей за падение с крыльца магазина во время рабочей смены. У работницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Красногорский райсуд Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ответчика в пользу пострадавшего работника в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», — следует из сообщения.
Суд установил, что виновником травмы является работодатель, который не проинспектировал сотрудницу и не организовал удовлетворительные условия для работы. На данный момент пострадавшая продолжает испытывать физическую боль из-за травмы.
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