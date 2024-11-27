Инсайдер Карпов: президент ФК «Урал» Иванов болен раком

28 ноября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Сам Григорий Иванов отказался разговаривать о состоянии своего здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У президента ФК «Урал» Григория Иванова могли обнаружить рак. Лечение он якобы проходит в Германии. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Большую часть времени он [Иванов] проводит в Германии на лечении. Дело в том, что у него рак. И если „Урал“ не сможет вернуться в РПЛ по итогам этого сезона Первой лиги — то велика вероятность, что Григория попросят покинуть свой пост», — написал журналист в своем telegram-канале «Инсайды от Карпа». Вместе с этим он рассказал и о второй проблеме клуба — урезание бюджета на 60%. «Сначала после вылета из РПЛ вместо 2,9 миллиарда рублей стало 1,740 млрд (-1,160) — а потом 1,392 млрд (-348)», — делится Карпов, отмечая, что причиной этому стало недовольство свердловских властей понижением команды в классе. При этом ранее официально заявлялось, что финансирование клуба, несмотря на провал, сохранится на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» сейчас идет на третьем месте (напрямую в РПЛ выходят первые два). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Григорию Иванову. Он отказался разговаривать о состоянии своего здоровья и бросил трубку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента ФК «Урал» Григория Иванова могли обнаружить рак. Лечение он якобы проходит в Германии. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Большую часть времени он [Иванов] проводит в Германии на лечении. Дело в том, что у него рак. И если „Урал“ не сможет вернуться в РПЛ по итогам этого сезона Первой лиги — то велика вероятность, что Григория попросят покинуть свой пост», — написал журналист в своем telegram-канале «Инсайды от Карпа». Вместе с этим он рассказал и о второй проблеме клуба — урезание бюджета на 60%. «Сначала после вылета из РПЛ вместо 2,9 миллиарда рублей стало 1,740 млрд (-1,160) — а потом 1,392 млрд (-348)», — делится Карпов, отмечая, что причиной этому стало недовольство свердловских властей понижением команды в классе. При этом ранее официально заявлялось, что финансирование клуба, несмотря на провал, сохранится на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» сейчас идет на третьем месте (напрямую в РПЛ выходят первые два). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Григорию Иванову. Он отказался разговаривать о состоянии своего здоровья и бросил трубку.