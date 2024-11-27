27 ноября 2024

Инсайдер Карпов: президент ФК «Урал» Иванов болен раком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, иванов григорий
Сам Григорий Иванов отказался разговаривать о состоянии своего здоровья Фото:

У президента ФК «Урал» Григория Иванова могли обнаружить рак. Лечение он якобы проходит в Германии. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов.

«Большую часть времени он [Иванов] проводит в Германии на лечении. Дело в том, что у него рак. И если „Урал“ не сможет вернуться в РПЛ по итогам этого сезона Первой лиги — то велика вероятность, что Григория попросят покинуть свой пост», — написал журналист в своем telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Вместе с этим он рассказал и о второй проблеме клуба — урезание бюджета на 60%. «Сначала после вылета из РПЛ вместо 2,9 миллиарда рублей стало 1,740 млрд (-1,160) — а потом 1,392 млрд (-348)», — делится Карпов, отмечая, что причиной этому стало недовольство свердловских властей понижением команды в классе. При этом ранее официально заявлялось, что финансирование клуба, несмотря на провал, сохранится на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» сейчас идет на третьем месте (напрямую в РПЛ выходят первые два).

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Григорию Иванову. Он отказался разговаривать о состоянии своего здоровья и бросил трубку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У президента ФК «Урал» Григория Иванова могли обнаружить рак. Лечение он якобы проходит в Германии. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Большую часть времени он [Иванов] проводит в Германии на лечении. Дело в том, что у него рак. И если „Урал“ не сможет вернуться в РПЛ по итогам этого сезона Первой лиги — то велика вероятность, что Григория попросят покинуть свой пост», — написал журналист в своем telegram-канале «Инсайды от Карпа». Вместе с этим он рассказал и о второй проблеме клуба — урезание бюджета на 60%. «Сначала после вылета из РПЛ вместо 2,9 миллиарда рублей стало 1,740 млрд (-1,160) — а потом 1,392 млрд (-348)», — делится Карпов, отмечая, что причиной этому стало недовольство свердловских властей понижением команды в классе. При этом ранее официально заявлялось, что финансирование клуба, несмотря на провал, сохранится на прежнем уровне. В Первой лиге «Урал» сейчас идет на третьем месте (напрямую в РПЛ выходят первые два). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Григорию Иванову. Он отказался разговаривать о состоянии своего здоровья и бросил трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...