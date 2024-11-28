Где в Екатеринбурге дешево купить мандарины к Новому году. Инфографика

В Екатеринбурге цены на мандарины достигли 400 рублей

28 ноября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Самые дорогие мандарины, которые удалось найти в магазинах, стоят 421 рубль Фото: Илья Московец © URA.RU Мандарины давно стали традиционным украшением новогоднего стола, в Екатеринбурге выбор этих цитрусовых весьма широк: от маленьких до мандаринов с листьями в корзинках. Корреспондент URA.RU посмотрел, сколько они стоят и где купить выгоднее. В «Пятерочке» диапазон цен следующий: 279,99 за килограмм мандаринов мини и 159,99 рублей за килограмм уже фасованных цитрусовых. Отборные, как заявляется, мандарины из Аргентины в «Перекрестке» продают за 339,99 рублей. А дешевле всего там стоят фасованные мандарины — 179,99 рублей. В «Магните» цены варьируются от 249,90 до 299,99 рублей. Выгоднее стоят цитрусовые из Марокко. В «Гиперболе» один килограмм мандаринов из Перу и ЮАР стоит 399 рублей. А иранские мандарины можно купить за 199 рублей. В «Ашане» фасованные мандарины из Марокко продаются за 329,99 рублей, а те, что привезены из Турции или Ирана — за 199,99 рублей. В «Ленте» представлен широкий ассортимент мандаринов разных видов, так, килограмм фасованных «отборных» мандаринов стоит 421,09 рублей за килограмм, а цитрусовые без дополнительного описания продают за 204,20 рублей. В Metro мандарины из Китая, фасованные по 600 граммов в корзинку, стоят 269,02 рублей. Из всего ассортимента в магазине самыми выгодными оказались обычные весовые мандарины — их можно купить за 204 рубля. В супермаркетах «Кировский» килограмм фасованных мандаринов стоит 219,99 рублей, а весовых — 179,99 рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мандарины давно стали традиционным украшением новогоднего стола, в Екатеринбурге выбор этих цитрусовых весьма широк: от маленьких до мандаринов с листьями в корзинках. Корреспондент URA.RU посмотрел, сколько они стоят и где купить выгоднее. В «Пятерочке» диапазон цен следующий: 279,99 за килограмм мандаринов мини и 159,99 рублей за килограмм уже фасованных цитрусовых. Отборные, как заявляется, мандарины из Аргентины в «Перекрестке» продают за 339,99 рублей. А дешевле всего там стоят фасованные мандарины — 179,99 рублей. В «Магните» цены варьируются от 249,90 до 299,99 рублей. Выгоднее стоят цитрусовые из Марокко. В «Гиперболе» один килограмм мандаринов из Перу и ЮАР стоит 399 рублей. А иранские мандарины можно купить за 199 рублей. В «Ашане» фасованные мандарины из Марокко продаются за 329,99 рублей, а те, что привезены из Турции или Ирана — за 199,99 рублей. В «Ленте» представлен широкий ассортимент мандаринов разных видов, так, килограмм фасованных «отборных» мандаринов стоит 421,09 рублей за килограмм, а цитрусовые без дополнительного описания продают за 204,20 рублей. В Metro мандарины из Китая, фасованные по 600 граммов в корзинку, стоят 269,02 рублей. Из всего ассортимента в магазине самыми выгодными оказались обычные весовые мандарины — их можно купить за 204 рубля. В супермаркетах «Кировский» килограмм фасованных мандаринов стоит 219,99 рублей, а весовых — 179,99 рублей.