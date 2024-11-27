Какой будет погода в декабре в Свердловской области

В декабре в Свердловской области похолодает. Это следует из данных, опубликованных на сайте Gismeteo.
Так, судя по прогнозу, столбик термометра будет постепенно опускаться. Если в первой декаде температура будет колебаться от +1 до -7 днем и от 0 до -10 ночью, то во второй декаде похолодает: днем будет -5…9, ночью -5…10. В эти же дни пойдет снег. В третью декаду днем градусник покажет -10…11, ночью -11…13. Небольшие снегопады продолжатся, сохранится переменная облачность.
Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.
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