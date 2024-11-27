27 ноября 2024

Какой будет погода в декабре в Свердловской области

В Свердловской области в декабре похолодает до минус 11 градусов
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Открытие ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, балалайка, снеговик, зима, новый год, ледяной городок
В декабре погода на Урале обещает быть комфортной Фото:

В декабре в Свердловской области похолодает. Это следует из данных, опубликованных на сайте Gismeteo.

Так, судя по прогнозу, столбик термометра будет постепенно опускаться. Если в первой декаде температура будет колебаться от +1 до -7 днем и от 0 до -10 ночью, то во второй декаде похолодает: днем будет -5…9, ночью -5…10. В эти же дни пойдет снег. В третью декаду днем градусник покажет -10…11, ночью -11…13. Небольшие снегопады продолжатся, сохранится переменная облачность.

Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.

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В декабре в Свердловской области похолодает. Это следует из данных, опубликованных на сайте Gismeteo. Так, судя по прогнозу, столбик термометра будет постепенно опускаться. Если в первой декаде температура будет колебаться от +1 до -7 днем и от 0 до -10 ночью, то во второй декаде похолодает: днем будет -5…9, ночью -5…10. В эти же дни пойдет снег. В третью декаду днем градусник покажет -10…11, ночью -11…13. Небольшие снегопады продолжатся, сохранится переменная облачность. Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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