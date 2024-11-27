Какой будет погода в декабре в Свердловской области

В Свердловской области в декабре похолодает до минус 11 градусов

28 ноября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

В декабре погода на Урале обещает быть комфортной Фото: Илья Московец © URA.RU В декабре в Свердловской области похолодает. Это следует из данных, опубликованных на сайте Gismeteo. Так, судя по прогнозу, столбик термометра будет постепенно опускаться. Если в первой декаде температура будет колебаться от +1 до -7 днем и от 0 до -10 ночью, то во второй декаде похолодает: днем будет -5…9, ночью -5…10. В эти же дни пойдет снег. В третью декаду днем градусник покажет -10…11, ночью -11…13. Небольшие снегопады продолжатся, сохранится переменная облачность. Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым. Скрин сайта Гисметео Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В декабре в Свердловской области похолодает. Это следует из данных, опубликованных на сайте Gismeteo. Так, судя по прогнозу, столбик термометра будет постепенно опускаться. Если в первой декаде температура будет колебаться от +1 до -7 днем и от 0 до -10 ночью, то во второй декаде похолодает: днем будет -5…9, ночью -5…10. В эти же дни пойдет снег. В третью декаду днем градусник покажет -10…11, ночью -11…13. Небольшие снегопады продолжатся, сохранится переменная облачность. Ранее агентство публиковало приблизительный прогноз на весь отопительный сезон 2024—2025 года. Согласно предварительным данным, декабрь на Урале обещал быть аномально теплым.