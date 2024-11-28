Свердловские депутаты готовят фермерам дополнительную поддержку

В Свердловской области для фермеров расширят меры поддержки

28 ноября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сельхозотрасли уделяют особое внимание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области сельхозпроизводители получат дополнительные меры поддержки. Законодательные инициативы в этой сфере, в том числе от спикера регионального заксобрания Людмилы Бабушкиной, поддержал аграрный комитет, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Государственную поддержку смогут получать крестьянские и фермерские хозяйства, в том числе созданные без образования юридического лица. Речь идет о перечне мер, направленных на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей: льготных кредитах, применении пониженной налоговой ставки единого сельхозналога, субсидии на покупку техники и обновление материально-технической базы и других направлениях», — объяснил председатель комитета Михаил Копытов. Участие в заседании также приняли депутаты комитета Елена Трескова, Григорий Бачериков и Вячеслав Вегнер. Теперь вопросы рассмотрят на общем заседании заксобрания 3 декабря. В Свердловской области уже действуют многочисленные меры поддержки аграриев. Например, субсидии на возмещение затрат на переработку молока, кредитная программа со ставкой в 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. В этом году депутаты продлили срок действия пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога, дав хозяйственникам возможность направлять высвобождаемые деньги на развитие производства. Также аграрии, выращивающие корнеплоды и клебнеплоды, и продажа которых занимает не менее 50% от доходов производства, с 2025 до 2027 года смогут рассчитывать на нулевую налоговую ставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области сельхозпроизводители получат дополнительные меры поддержки. Законодательные инициативы в этой сфере, в том числе от спикера регионального заксобрания Людмилы Бабушкиной, поддержал аграрный комитет, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Государственную поддержку смогут получать крестьянские и фермерские хозяйства, в том числе созданные без образования юридического лица. Речь идет о перечне мер, направленных на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей: льготных кредитах, применении пониженной налоговой ставки единого сельхозналога, субсидии на покупку техники и обновление материально-технической базы и других направлениях», — объяснил председатель комитета Михаил Копытов. Участие в заседании также приняли депутаты комитета Елена Трескова, Григорий Бачериков и Вячеслав Вегнер. Теперь вопросы рассмотрят на общем заседании заксобрания 3 декабря. В Свердловской области уже действуют многочисленные меры поддержки аграриев. Например, субсидии на возмещение затрат на переработку молока, кредитная программа со ставкой в 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. В этом году депутаты продлили срок действия пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога, дав хозяйственникам возможность направлять высвобождаемые деньги на развитие производства. Также аграрии, выращивающие корнеплоды и клебнеплоды, и продажа которых занимает не менее 50% от доходов производства, с 2025 до 2027 года смогут рассчитывать на нулевую налоговую ставку.