В Екатеринбурге резко сократилось число бездомных собак

В Екатеринбурге пять лет идет работа по сокращению числа бездомных животных

28 ноября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга за пять лет стали реже жаловаться на бездомных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге за пять лет снизилось число бездомных животных. Популяция их начала уменьшаться, благодаря программе по отлову и стерилизации. В 2023 году количество запросов на отлов собак составило около двух тысяч, в 2024 году — уже полторы тысячи. Об этом в ходе пресс-тура в пункт временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» рассказал глава комитета мэрии по экологии Игорь Русинов, передает корреспондент URA.RU. «Чем больше мы делаем стерилизацию, тем самым уменьшается популяция на улице, тем скорее рано или поздно придем к положительному этапу. Работа в рамках действующего законодательства ведется с 2019 года, чуть более пяти лет, и количество запросов из года в год становится меньше. На 2024 год — полторы тысячи заказнарядов. В 2023 году около двух тысяч», — заявил Русинов. По его словам, данная работа имеет накопительный эффект. В качестве примера он привел опыт других муниципальных образований, который изучали власти, — Санкт-Петербурга, Казани. Там также ведется планомерная работа с бездомными животными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за пять лет снизилось число бездомных животных. Популяция их начала уменьшаться, благодаря программе по отлову и стерилизации. В 2023 году количество запросов на отлов собак составило около двух тысяч, в 2024 году — уже полторы тысячи. Об этом в ходе пресс-тура в пункт временного содержания безнадзорных животных «Спецавтобазы» рассказал глава комитета мэрии по экологии Игорь Русинов, передает корреспондент URA.RU. «Чем больше мы делаем стерилизацию, тем самым уменьшается популяция на улице, тем скорее рано или поздно придем к положительному этапу. Работа в рамках действующего законодательства ведется с 2019 года, чуть более пяти лет, и количество запросов из года в год становится меньше. На 2024 год — полторы тысячи заказнарядов. В 2023 году около двух тысяч», — заявил Русинов. По его словам, данная работа имеет накопительный эффект. В качестве примера он привел опыт других муниципальных образований, который изучали власти, — Санкт-Петербурга, Казани. Там также ведется планомерная работа с бездомными животными.