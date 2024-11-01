Общество Транспорт Гаишники усилили контроль за свердловскими трассами из-за опасности. Фото Сотрудников ГАИ вывели дежурить на свердловские трассы из-за гололеда 02 ноября 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Водителей призвали изменить стиль езды на зимний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции 2 ноября усилили контроль за свердловскими трассами из-за жуткого гололеда. Инспекторов вывели дежурить на дороги рядом с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Качканаром, Нижней Турой и Нижними Сергами, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «ГАИ выявляет наличие зимней скользкости в разных районах. Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям», — следует из сообщения. Водителей призвали изменить стиль езды на зимний. «Двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна», — отметили в Госавтоинспекции. Десятый километр трассы между Нижней Турой и Качканаром telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: 11 километр обхода к Нижним Сергам telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники Госавтоинспекции 2 ноября усилили контроль за свердловскими трассами из-за жуткого гололеда. Инспекторов вывели дежурить на дороги рядом с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Качканаром, Нижней Турой и Нижними Сергами, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «ГАИ выявляет наличие зимней скользкости в разных районах. Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям», — следует из сообщения. Водителей призвали изменить стиль езды на зимний. «Двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна», — отметили в Госавтоинспекции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям