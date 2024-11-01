01 ноября 2024

Гаишники усилили контроль за свердловскими трассами из-за опасности. Фото

Сотрудников ГАИ вывели дежурить на свердловские трассы из-за гололеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, снегопад, автодорога м5
Водителей призвали изменить стиль езды на зимний Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции 2 ноября усилили контроль за свердловскими трассами из-за жуткого гололеда. Инспекторов вывели дежурить на дороги рядом с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Качканаром, Нижней Турой и Нижними Сергами, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«ГАИ выявляет наличие зимней скользкости в разных районах. Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям», — следует из сообщения.

Водителей призвали изменить стиль езды на зимний. «Двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна», — отметили в Госавтоинспекции.

Десятый километр трассы между Нижней Турой и Качканаром
Десятый километр трассы между Нижней Турой и Качканаром
Фото:
11 километр обхода к Нижним Сергам
11 километр обхода к Нижним Сергам
Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции 2 ноября усилили контроль за свердловскими трассами из-за жуткого гололеда. Инспекторов вывели дежурить на дороги рядом с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Качканаром, Нижней Турой и Нижними Сергами, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «ГАИ выявляет наличие зимней скользкости в разных районах. Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям», — следует из сообщения. Водителей призвали изменить стиль езды на зимний. «Двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна», — отметили в Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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