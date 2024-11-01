Сотрудники Госавтоинспекции 2 ноября усилили контроль за свердловскими трассами из-за жуткого гололеда. Инспекторов вывели дежурить на дороги рядом с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом, Качканаром, Нижней Турой и Нижними Сергами, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«ГАИ выявляет наличие зимней скользкости в разных районах. Данное состояние покрытия опасно для автомобилистов, так как может привести к потере управляемости транспорта и аварийным ситуациям», — следует из сообщения.
Водителей призвали изменить стиль езды на зимний. «Двигаться на пониженной скорости, учитывая состояние дорожного полотна», — отметили в Госавтоинспекции.
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