В городе Коркино Челябинской области 24 октября, когда там произошли массовые погромы цыганских поселков, пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«[Пропал] Юдин Рафаэль Сергеевич, 45 лет (1979 г. р.) в городе Коркино Челябинской области. С 24 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в оранжевую курту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную бейсболку. Последний раз мужчину видели в автобусе №19, который ехал в сторону кирпичного завода в Коркино.
В Коркино в ночь на 24 октября была зверски убита женщина-таксистка. Под подозрение попали двое цыган из местного табора, которых женщина везла последними. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Подозреваемый в убийстве 16-летний глухонемой парень накануне пытался оспорить срок в СИЗО. Но его жалобу суд отклонил. Вся актуальная информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.
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