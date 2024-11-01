01 ноября 2024

В Коркино в день погрома цыганских поселков пропал мужчина. Фото

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Тимофеевка, Коркино после погрома домов цыган. Челябинская область
Массовые протесты прошли в Коркино вечером 24 октября Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В городе Коркино Челябинской области 24 октября, когда там произошли массовые погромы цыганских поселков, пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«[Пропал] Юдин Рафаэль Сергеевич, 45 лет (1979 г. р.) в городе Коркино Челябинской области. С 24 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в оранжевую курту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную бейсболку. Последний раз мужчину видели в автобусе №19, который ехал в сторону кирпичного завода в Коркино.

В Коркино в ночь на 24 октября была зверски убита женщина-таксистка. Под подозрение попали двое цыган из местного табора, которых женщина везла последними. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Подозреваемый в убийстве 16-летний глухонемой парень накануне пытался оспорить срок в СИЗО. Но его жалобу суд отклонил. Вся актуальная информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 24 октября
О местонахождении мужчины ничего не известно с 24 октября

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В городе Коркино Челябинской области 24 октября, когда там произошли массовые погромы цыганских поселков, пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «[Пропал] Юдин Рафаэль Сергеевич, 45 лет (1979 г. р.) в городе Коркино Челябинской области. С 24 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в оранжевую курту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную бейсболку. Последний раз мужчину видели в автобусе №19, который ехал в сторону кирпичного завода в Коркино. В Коркино в ночь на 24 октября была зверски убита женщина-таксистка. Под подозрение попали двое цыган из местного табора, которых женщина везла последними. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Подозреваемый в убийстве 16-летний глухонемой парень накануне пытался оспорить срок в СИЗО. Но его жалобу суд отклонил. Вся актуальная информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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