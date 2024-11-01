В Коркино в день погрома цыганских поселков пропал мужчина. Фото

02 ноября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Массовые протесты прошли в Коркино вечером 24 октября Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В городе Коркино Челябинской области 24 октября, когда там произошли массовые погромы цыганских поселков, пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «[Пропал] Юдин Рафаэль Сергеевич, 45 лет (1979 г. р.) в городе Коркино Челябинской области. С 24 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в оранжевую курту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную бейсболку. Последний раз мужчину видели в автобусе №19, который ехал в сторону кирпичного завода в Коркино. В Коркино в ночь на 24 октября была зверски убита женщина-таксистка. Под подозрение попали двое цыган из местного табора, которых женщина везла последними. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Подозреваемый в убийстве 16-летний глухонемой парень накануне пытался оспорить срок в СИЗО. Но его жалобу суд отклонил. Вся актуальная информация по делу собрана в сюжете на URA.RU. О местонахождении мужчины ничего не известно с 24 октября Группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинская область» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Коркино Челябинской области 24 октября, когда там произошли массовые погромы цыганских поселков, пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «[Пропал] Юдин Рафаэль Сергеевич, 45 лет (1979 г. р.) в городе Коркино Челябинской области. С 24 октября 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза серые. Был одет в оранжевую курту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную бейсболку. Последний раз мужчину видели в автобусе №19, который ехал в сторону кирпичного завода в Коркино. В Коркино в ночь на 24 октября была зверски убита женщина-таксистка. Под подозрение попали двое цыган из местного табора, которых женщина везла последними. Вечером 24 октября местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Подозреваемый в убийстве 16-летний глухонемой парень накануне пытался оспорить срок в СИЗО. Но его жалобу суд отклонил. Вся актуальная информация по делу собрана в сюжете на URA.RU.