Медведев: «пузырь доллара» лопнет и принесет хаос

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что «страшный хлопок пузыря доллара» обернется хаосом в экономических отношениях. Это, считает Медведев, повлечет негативные последствия и для самой России. Свое мнение зампред Совета безопасности озвучил в интервью RT.
«Рано или поздно этот пузырь лопнет. Это будет такой „бэмс“, это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех», — считает Дмитрий Медведев. Он придерживается мнения, что в «разлете доллара» никто не заинтересован, поскольку эта валюта осуществляется за счет кредитования, которое все страны оказывают экономике Штатов.
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