Медведев: «пузырь доллара» лопнет и принесет хаос

Медведев: пузырь доллара лопнет и принесет хаос
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Медведев заявил о тяжелых для России последствиях в случае краха доллара
Медведев заявил о тяжелых для России последствиях в случае краха доллара Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что «страшный хлопок пузыря доллара» обернется хаосом в экономических отношениях. Это, считает Медведев, повлечет негативные последствия и для самой России. Свое мнение зампред Совета безопасности озвучил в интервью RT.

«Рано или поздно этот пузырь лопнет. Это будет такой „бэмс“, это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех», — считает Дмитрий Медведев. Он придерживается мнения, что в «разлете доллара» никто не заинтересован, поскольку эта валюта осуществляется за счет кредитования, которое все страны оказывают экономике Штатов.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что «страшный хлопок пузыря доллара» обернется хаосом в экономических отношениях. Это, считает Медведев, повлечет негативные последствия и для самой России. Свое мнение зампред Совета безопасности озвучил в интервью RT. «Рано или поздно этот пузырь лопнет. Это будет такой „бэмс“, это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех», — считает Дмитрий Медведев. Он придерживается мнения, что в «разлете доллара» никто не заинтересован, поскольку эта валюта осуществляется за счет кредитования, которое все страны оказывают экономике Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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