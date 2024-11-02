Инвестор раскрыла, что влияет на цену арендного жилья

Инвестор Кузнецова: на стоимость аренды жилья влияет общий уровень инфляции в РФ

02 ноября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Инфляция влияет на рост аренды жилья в России, подчеркнула Мария Кузнецова Фото: Илья Московец © URA.RU Аренда жилья в России продолжает дорожать, и традиционного снижения цен летом 2024 года не произошло. По словам инвестора и эксперта по финансам, основательницы компании Frontiers Марии Кузнецовой, стоимость аренды растет уже несколько кварталов подряд. Этому способствует повышение уровня инфляции. Аналитики «Дом.РФ» зафиксировали рост арендных ставок в Москве и Петербурге на 70%, а в других городах — на 150%. «Мы видим, что цены растут очень серьезно, официальный уровень инфляции приблизился к 10%, а фактически многие товары подорожали значительно сильнее. В 2025 году по ряду позиций (услуги ЖКХ, бытовая техника и электроника и т. п.) ожидается рост еще на 10-15%. Логично, что когда все дорожает, растет и стоимость аренды. В противном случае собственникам таких объектов будет просто невыгодно их сдавать», — отметила Мария Кузнецова в разговоре с радио Sputnik. Кроме того, эксперт подчеркнула, что изменения в условиях выдачи льготных ипотечных кредитов также сыграли свою роль. С лета 2024 года программа господдержки ипотеки прекратила свое действие, что уменьшило возможности для выгодной покупки жилья. Это привело к переориентации спроса на рынке с покупки на аренду, что также стало одним из факторов роста стоимости аренды жилья в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аренда жилья в России продолжает дорожать, и традиционного снижения цен летом 2024 года не произошло. По словам инвестора и эксперта по финансам, основательницы компании Frontiers Марии Кузнецовой, стоимость аренды растет уже несколько кварталов подряд. Этому способствует повышение уровня инфляции. Аналитики «Дом.РФ» зафиксировали рост арендных ставок в Москве и Петербурге на 70%, а в других городах — на 150%. «Мы видим, что цены растут очень серьезно, официальный уровень инфляции приблизился к 10%, а фактически многие товары подорожали значительно сильнее. В 2025 году по ряду позиций (услуги ЖКХ, бытовая техника и электроника и т. п.) ожидается рост еще на 10-15%. Логично, что когда все дорожает, растет и стоимость аренды. В противном случае собственникам таких объектов будет просто невыгодно их сдавать», — отметила Мария Кузнецова в разговоре с радио Sputnik. Кроме того, эксперт подчеркнула, что изменения в условиях выдачи льготных ипотечных кредитов также сыграли свою роль. С лета 2024 года программа господдержки ипотеки прекратила свое действие, что уменьшило возможности для выгодной покупки жилья. Это привело к переориентации спроса на рынке с покупки на аренду, что также стало одним из факторов роста стоимости аренды жилья в стране.