В Свердловской области на 62-м километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» в аварии погибла женщина на Kia Rio, которая потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«47-летняя водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Североуральска в направлении Краснотурьинска, выбрала скорость, не соответствующую конкретным условиям, в результате чего на кривой дороге потеряла управление, совершила выезд на полосу встречного движения, где допустила столкновение с фургоном ГАЗ „Валдай“. В результате ДТП женщина — водитель легкового автомобиля — от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузового фургона не пострадал», — говорится в сообщении.
Также известно, что в момент происшествия была непогода и шел снег. Водитель фургона, 37-летний житель Североуральска, был трезв. Он пытался избежать столкновения, но из-за скользкой дороги сделать это не удалось.
Погибшая жила в Краснотурьинске, имела стаж вождения 13 лет, получала штрафы четыре раза и ездила на зимней резине. Расследование ДТП продолжается.
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