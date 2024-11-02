У сына челябинского экс-губернатора Дубровского ликвидируют бизнес

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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Одна из фирм сына экс-губернатора Дубровского ликвидируется Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Налоговики запустили процесс ликвидации фирмы «Челябстройкомплект» (ЧСК), владельцем которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр, признанный банкротом. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС.

«Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области», — указано в документах. В самой компании сотрудников нет. Рыночная стоимость ЧСК указана как минус 257,7 млн рублей. В то время как в 2014 году доходы компании составляли 246,5 млн рублей.

После ликвидации ЧСК в собственности Александра Дубровского останется только три фирмы — УК «Станичная», «МСК» и «Галерея дизайна». Во всех трех фирмах нет сотрудников, а финансовая деятельность нулевая. «Галерея дизайна» до 2020 года принадлежала Александру Дубровскому. В 2020 году фирму переписали на Александра Пичугина, бывшего водителя экс-губернатора Бориса Дубровского. После того, как Дубровского-младшего признали банкротом, суд заставил вернуть Пичугина фирму бывшему владельцу.

Согласно сервису СБИС, требования кредиторов к Александру Дубровскому составляют 1,3 млрд рублей. ЧСК также пытались обанкротить, но суд отклонил все ходатайства. Выяснилось, что у компании нет имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства.

Обанкрочена также семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Борис Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских судебные процессы не комментируют.

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Налоговики запустили процесс ликвидации фирмы «Челябстройкомплект» (ЧСК), владельцем которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр, признанный банкротом. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области», — указано в документах. В самой компании сотрудников нет. Рыночная стоимость ЧСК указана как минус 257,7 млн рублей. В то время как в 2014 году доходы компании составляли 246,5 млн рублей. После ликвидации ЧСК в собственности Александра Дубровского останется только три фирмы — УК «Станичная», «МСК» и «Галерея дизайна». Во всех трех фирмах нет сотрудников, а финансовая деятельность нулевая. «Галерея дизайна» до 2020 года принадлежала Александру Дубровскому. В 2020 году фирму переписали на Александра Пичугина, бывшего водителя экс-губернатора Бориса Дубровского. После того, как Дубровского-младшего признали банкротом, суд заставил вернуть Пичугина фирму бывшему владельцу. Согласно сервису СБИС, требования кредиторов к Александру Дубровскому составляют 1,3 млрд рублей. ЧСК также пытались обанкротить, но суд отклонил все ходатайства. Выяснилось, что у компании нет имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Борис Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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