У сына челябинского экс-губернатора Дубровского ликвидируют бизнес

02 ноября 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Одна из фирм сына экс-губернатора Дубровского ликвидируется Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Налоговики запустили процесс ликвидации фирмы «Челябстройкомплект» (ЧСК), владельцем которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр, признанный банкротом. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области», — указано в документах. В самой компании сотрудников нет. Рыночная стоимость ЧСК указана как минус 257,7 млн рублей. В то время как в 2014 году доходы компании составляли 246,5 млн рублей. После ликвидации ЧСК в собственности Александра Дубровского останется только три фирмы — УК «Станичная», «МСК» и «Галерея дизайна». Во всех трех фирмах нет сотрудников, а финансовая деятельность нулевая. «Галерея дизайна» до 2020 года принадлежала Александру Дубровскому. В 2020 году фирму переписали на Александра Пичугина, бывшего водителя экс-губернатора Бориса Дубровского. После того, как Дубровского-младшего признали банкротом, суд заставил вернуть Пичугина фирму бывшему владельцу. Согласно сервису СБИС, требования кредиторов к Александру Дубровскому составляют 1,3 млрд рублей. ЧСК также пытались обанкротить, но суд отклонил все ходатайства. Выяснилось, что у компании нет имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Борис Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговики запустили процесс ликвидации фирмы «Челябстройкомплект» (ЧСК), владельцем которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр, признанный банкротом. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области», — указано в документах. В самой компании сотрудников нет. Рыночная стоимость ЧСК указана как минус 257,7 млн рублей. В то время как в 2014 году доходы компании составляли 246,5 млн рублей. После ликвидации ЧСК в собственности Александра Дубровского останется только три фирмы — УК «Станичная», «МСК» и «Галерея дизайна». Во всех трех фирмах нет сотрудников, а финансовая деятельность нулевая. «Галерея дизайна» до 2020 года принадлежала Александру Дубровскому. В 2020 году фирму переписали на Александра Пичугина, бывшего водителя экс-губернатора Бориса Дубровского. После того, как Дубровского-младшего признали банкротом, суд заставил вернуть Пичугина фирму бывшему владельцу. Согласно сервису СБИС, требования кредиторов к Александру Дубровскому составляют 1,3 млрд рублей. ЧСК также пытались обанкротить, но суд отклонил все ходатайства. Выяснилось, что у компании нет имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства. Обанкрочена также семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Борис Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских судебные процессы не комментируют.