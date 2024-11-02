У сына челябинского экс-губернатора Дубровского ликвидируют бизнес

Налоговики запустили процесс ликвидации фирмы «Челябстройкомплект» (ЧСК), владельцем которой является сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр, признанный банкротом. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС.
«Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области», — указано в документах. В самой компании сотрудников нет. Рыночная стоимость ЧСК указана как минус 257,7 млн рублей. В то время как в 2014 году доходы компании составляли 246,5 млн рублей.
После ликвидации ЧСК в собственности Александра Дубровского останется только три фирмы — УК «Станичная», «МСК» и «Галерея дизайна». Во всех трех фирмах нет сотрудников, а финансовая деятельность нулевая. «Галерея дизайна» до 2020 года принадлежала Александру Дубровскому. В 2020 году фирму переписали на Александра Пичугина, бывшего водителя экс-губернатора Бориса Дубровского. После того, как Дубровского-младшего признали банкротом, суд заставил вернуть Пичугина фирму бывшему владельцу.
Согласно сервису СБИС, требования кредиторов к Александру Дубровскому составляют 1,3 млрд рублей. ЧСК также пытались обанкротить, но суд отклонил все ходатайства. Выяснилось, что у компании нет имущества, достаточного для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства.
Обанкрочена также семейная фирма Дубровских ПО «Монтажник». Борис Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских судебные процессы не комментируют.
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