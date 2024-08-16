Мэрия Челябинска проиграла суд сыну экс-губернатора Дубровского

Арбитраж закрыл дело о долгах «Челябстройкомплекта» перед мэрией Челябинска

17 августа 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Сына экс-губернатора Дубровского объявили банкротом вслед за его предприятиями Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд региона 16 августа отказал мэрии Челябинска, требовавшей признать банкротом фирму «Челябстройкомплект» (ЧСК) сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. Суд по иску мэрии прекращен. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «О прекращении производства по заявлению/жалобе. В ответ на заявление от управления капитального строительства администрации города Челябинска», — говорится в решении. Долг ЧСК перед властями областного центра составлял 235 тысяч рублей. Также не стали рассматривать заявление «Центра коммунального сервиса», выставившего счет на 107 тысяч 625 рублей. ЧСК стал банкротом из-за долгов в 10 млн рублей перед самой крупной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». После того как на фирме ввели внешнее наблюдение, свои претензии выставили и другие кредиторы. Однако выяснилось, что у компании нет имущества, которое можно было бы продать для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства и расчета долгов. Процесс банкротства ЧСК был прекращен. Семейная компания Дубровских «Монтажник» обанкрочена летом 2020 года. Позже были обанкрочены сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд региона 16 августа отказал мэрии Челябинска, требовавшей признать банкротом фирму «Челябстройкомплект» (ЧСК) сына экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. Суд по иску мэрии прекращен. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «О прекращении производства по заявлению/жалобе. В ответ на заявление от управления капитального строительства администрации города Челябинска», — говорится в решении. Долг ЧСК перед властями областного центра составлял 235 тысяч рублей. Также не стали рассматривать заявление «Центра коммунального сервиса», выставившего счет на 107 тысяч 625 рублей. ЧСК стал банкротом из-за долгов в 10 млн рублей перед самой крупной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». После того как на фирме ввели внешнее наблюдение, свои претензии выставили и другие кредиторы. Однако выяснилось, что у компании нет имущества, которое можно было бы продать для покрытия расходов на ведение процедуры банкротства и расчета долгов. Процесс банкротства ЧСК был прекращен. Семейная компания Дубровских «Монтажник» обанкрочена летом 2020 года. Позже были обанкрочены сам экс-губернатор и его сын Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.