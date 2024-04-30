Шофер челябинского экс-губернатора не смог вернуть себе бизнес

Арбитраж отказался вернуть долю компании водителю экс-губернатора Дубровского

Суд отказал Александру Пичугину в апелляционной жалобе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Бывший водитель челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр Пичугин не смог вернуть себе долю в компании «Галерея дизайна», совладельцем которой является сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел, в рамках банкротства Дубровского-младшего. Пичугин пытался оспорить решение суда, согласно которому он должен был отдать долю в «Галерее дизайна» сыну экс-губернатора.

«Суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Пичугина Александра Степановича. Определение Арбитражного суда Челябинской области от оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, куда подавал жалобу Пичугин.

Пичугин работал водителем у экс-губернатора, когда тот был гендиректором ММК. В августе 2020 года, когда Дубровский-старший уже полтора года не руководил регионом, на Пичугина было оформлено 76% долей в «Галерее дизайна», которые раньше принадлежали Александру Дубровскому. В конце 2022 года Дубровский-младший был признан банкротом. Его кредиторы потребовали, чтобы Пичугин вернул долю в «Галерее дизайна». По их мнению, данный актив можно будет выставить на торги для расчета по долгам. В феврале этого года суд ходатайство кредиторов удовлетворил.

Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Он, как и его сын, признан финансово несостоятельным. Также обанкрочены две семейных фирмы Дубровских — «Монтажник» и «Челябстройкомплект». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.