Челябинский полицейский попал под уголовное дело за разглашение гостайны

Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили факт разглашения сотрудником полиции на транспорте сведений под грифом «совершенно секретно». Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник полиции на транспорте в нарушение требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны разгласил известные ему сведения, которые имеют степень секретности „совершенно секретно“. Следственным органом УФСБ в отношении должностного лица возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России», — сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по региону.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорен к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.
В УФСБ добавили, что управлением возбуждено 390 административных дела за нарушение правил защиты информации, семь человек лиц осуждены по ст. 283.2 УК России (нарушение требований по защите государственной тайны) и один — по ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны). Управление систематически осуществляет контрольную и профилактическую деятельность по защите государственной тайны и сохранению режима секретности в организациях, на предприятиях и объектах инфраструктуры региона.
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