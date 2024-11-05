Полпред Жога раздал поручения после встречи с народом

Полпред Жога призвал федеральных инспекторов решить проблемы волонтеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , жога артем
Жога провел оперативное совещание с федеральными инспекторами Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором призвал уделить особое внимание обращениям волонтерских организаций, которые сталкиваются с проблемами. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Прошу обратить внимание главных федеральных инспекторов на обращения волонтерских организаций. Это широкий спектр вопросов: от выделения помещений под аренду до информации о положенных этим организациям льготах. На форуме мы получили много обратной связи и видим, что, к сожалению, у нас пока обращения и просьбы волонтеров слышат не все и не везде. Нужно это исправлять», — сказал Жога.

Встречу с волонтерами полпред организовал на «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала». Там ему продемонстрировали лучшие образцы народного вооружения для спецоперации РФ на Украине. Разговор с общественниками Жога провел в формате открытого микрофона.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором призвал уделить особое внимание обращениям волонтерских организаций, которые сталкиваются с проблемами. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Прошу обратить внимание главных федеральных инспекторов на обращения волонтерских организаций. Это широкий спектр вопросов: от выделения помещений под аренду до информации о положенных этим организациям льготах. На форуме мы получили много обратной связи и видим, что, к сожалению, у нас пока обращения и просьбы волонтеров слышат не все и не везде. Нужно это исправлять», — сказал Жога. Встречу с волонтерами полпред организовал на «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала». Там ему продемонстрировали лучшие образцы народного вооружения для спецоперации РФ на Украине. Разговор с общественниками Жога провел в формате открытого микрофона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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