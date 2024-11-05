Полпред Жога раздал поручения после встречи с народом

Полпред Жога призвал федеральных инспекторов решить проблемы волонтеров

05 ноября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Жога провел оперативное совещание с федеральными инспекторами Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором призвал уделить особое внимание обращениям волонтерских организаций, которые сталкиваются с проблемами. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Прошу обратить внимание главных федеральных инспекторов на обращения волонтерских организаций. Это широкий спектр вопросов: от выделения помещений под аренду до информации о положенных этим организациям льготах. На форуме мы получили много обратной связи и видим, что, к сожалению, у нас пока обращения и просьбы волонтеров слышат не все и не везде. Нужно это исправлять», — сказал Жога. Встречу с волонтерами полпред организовал на «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала». Там ему продемонстрировали лучшие образцы народного вооружения для спецоперации РФ на Украине. Разговор с общественниками Жога провел в формате открытого микрофона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором призвал уделить особое внимание обращениям волонтерских организаций, которые сталкиваются с проблемами. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Прошу обратить внимание главных федеральных инспекторов на обращения волонтерских организаций. Это широкий спектр вопросов: от выделения помещений под аренду до информации о положенных этим организациям льготах. На форуме мы получили много обратной связи и видим, что, к сожалению, у нас пока обращения и просьбы волонтеров слышат не все и не везде. Нужно это исправлять», — сказал Жога. Встречу с волонтерами полпред организовал на «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала». Там ему продемонстрировали лучшие образцы народного вооружения для спецоперации РФ на Украине. Разговор с общественниками Жога провел в формате открытого микрофона.