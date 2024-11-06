В Екатеринбурге взлетели цены на кабачки. Инфографика

В Екатеринбурге килограмм кабачков стал стоить 299 рублей

06 ноября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Стоимость кабачков достигла 299 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге цены на кабачки достигли 299 рублей за килограмм. Скачок стоимости заметил корреспондент URA.RU. Несмотря на то, что сезон кабачков уже завершился, в некоторых магазинах и у дачников еще остались запасы. Подробнее о том, где кабачки продают дешевле всего — в карточке. Так, в супермаркете «Перекресток» килограмм кабачков стоит 229,99 рублей — дороже, чем мясо птицы. Тушка свежей курицы там же стоит 189,99 рублей за килограмм по акции (стоимость без акции составляет 269,99 рублей). В магазине Metro кабачки стоят 299 рублей, а лоток куриных голеней — 279 рублей за килограмм. Дешевле всего кабачки стоят в гипермаркете «О’кей» — 199,99 рублей за килограмм. В «Гиперболе» цена этого овоща — 229 рубля. На «Авито» екатеринбуржцы продают кабачки по 100 рублей за одну штуку, но можно найти и по 50 рублей за один килограмм. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге цены на кабачки достигли 299 рублей за килограмм. Скачок стоимости заметил корреспондент URA.RU. Несмотря на то, что сезон кабачков уже завершился, в некоторых магазинах и у дачников еще остались запасы. Подробнее о том, где кабачки продают дешевле всего — в карточке. Так, в супермаркете «Перекресток» килограмм кабачков стоит 229,99 рублей — дороже, чем мясо птицы. Тушка свежей курицы там же стоит 189,99 рублей за килограмм по акции (стоимость без акции составляет 269,99 рублей). В магазине Metro кабачки стоят 299 рублей, а лоток куриных голеней — 279 рублей за килограмм. Дешевле всего кабачки стоят в гипермаркете «О’кей» — 199,99 рублей за килограмм. В «Гиперболе» цена этого овоща — 229 рубля. На «Авито» екатеринбуржцы продают кабачки по 100 рублей за одну штуку, но можно найти и по 50 рублей за один килограмм.