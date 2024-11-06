В Екатеринбурге взлетели цены на кабачки. Инфографика

В Екатеринбурге килограмм кабачков стал стоить 299 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабачки. Курган, кабачки
Стоимость кабачков достигла 299 рублей Фото:

В Екатеринбурге цены на кабачки достигли 299 рублей за килограмм. Скачок стоимости заметил корреспондент URA.RU. Несмотря на то, что сезон кабачков уже завершился, в некоторых магазинах и у дачников еще остались запасы. Подробнее о том, где кабачки продают дешевле всего — в карточке.

Так, в супермаркете «Перекресток» килограмм кабачков стоит 229,99 рублей — дороже, чем мясо птицы. Тушка свежей курицы там же стоит 189,99 рублей за килограмм по акции (стоимость без акции составляет 269,99 рублей). В магазине Metro кабачки стоят 299 рублей, а лоток куриных голеней — 279 рублей за килограмм.

Дешевле всего кабачки стоят в гипермаркете «О’кей» — 199,99 рублей за килограмм. В «Гиперболе» цена этого овоща — 229 рубля. На «Авито» екатеринбуржцы продают кабачки по 100 рублей за одну штуку, но можно найти и по 50 рублей за один килограмм.

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В Екатеринбурге цены на кабачки достигли 299 рублей за килограмм. Скачок стоимости заметил корреспондент URA.RU. Несмотря на то, что сезон кабачков уже завершился, в некоторых магазинах и у дачников еще остались запасы. Подробнее о том, где кабачки продают дешевле всего — в карточке. Так, в супермаркете «Перекресток» килограмм кабачков стоит 229,99 рублей — дороже, чем мясо птицы. Тушка свежей курицы там же стоит 189,99 рублей за килограмм по акции (стоимость без акции составляет 269,99 рублей). В магазине Metro кабачки стоят 299 рублей, а лоток куриных голеней — 279 рублей за килограмм. Дешевле всего кабачки стоят в гипермаркете «О’кей» — 199,99 рублей за килограмм. В «Гиперболе» цена этого овоща — 229 рубля. На «Авито» екатеринбуржцы продают кабачки по 100 рублей за одну штуку, но можно найти и по 50 рублей за один килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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