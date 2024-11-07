Челябинские металлурги снизили чистый долг и потеряли чистую прибыль

07 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинские металлурги снизили рентабельность Фото: Игорь Пантин © URA.RU Металлургические гиганты Челябинской области снизили за год свой чистый долг и потеряли часть чистой прибыли. Как следует из данных отчетности за девять месяцев, доходы снизились в основном за счет работы Челябинского меткомбината (ЧМК). «Отчет о финансовых результатах ПАО „ЧМК“. Чистая прибыль (убыток): в 2023 году — минус 1,49 млрд рублей, в 2024 году — минус 3,38 млрд рублей», — отмечено в форме № 2. Совокупное снижение по трем предприятиям, включая ЧМК, Магнитогорский меткомбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), представившим отчетность, снижение составило 0,96%: 106,94 млрд рублей против 107,98 млрд рублей годом ранее. Небольшое падение произошло на ММК, а ЧТПЗ увеличил показатель на 1,1 млрд до 23,03 млрд рублей. Если данные крупных предприятий взять с ашинцами, то можно говорить о росте на 5,7%. Чистый долг сократился на 33,22%. Теперь показатель у челябинских металлургов составляет 231,45 млрд рублей. Индикатор показывает, сколько не хватает наличности, чтобы одномоментно закрыть все обязательства. Челябинский цинковый завод за девять месяцев данные не раскрывает. По итогам 2023 года показатель увеличился в 3,15 раза при росте чистой прибыли в 3,29 раза. Валовая рентабельность у крупнейших предприятий снизилась. Больше всего — у ЧМК. Индикатор комбината за год упал на 8,65% до 13,84%. Показатель демонстрирует, сколько процентов от каждого рубля выручки остается после вычета себестоимости реализованной продукции. У трубопрокатчиков эффективность работы составила 16,57% (было 22,54%), у магнитогорцев — 26,6% (было 28,99%). Данные Ашинского метзавода с января по сентябрь засвидетельствовали рентабельность на уровне 22,87%, что поставило их на второе место после ММК. Совокупная выручка увеличилась. Четыре предприятия, включая ашинцев, получили за девять месяцев 718,39 млрд рублей. Год назад поступило на 4,79% меньше (685,58 млрд рублей). Показатель вырос у всех, кроме Ашинского метзавода, снизившего обороты до 29,64 млрд рублей (против 34,61 млрд год назад). В целом выручка у предприятий на трехлетнем интервале либо выросла незначительно, либо упала. Например, ЧТПЗ с 2021 года показал снижение 56,2%. В бзор не вошли данные Златоустовского метзавода. Предприятие с 2012 года отчетность не публикует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Металлургические гиганты Челябинской области снизили за год свой чистый долг и потеряли часть чистой прибыли. Как следует из данных отчетности за девять месяцев, доходы снизились в основном за счет работы Челябинского меткомбината (ЧМК). «Отчет о финансовых результатах ПАО „ЧМК“. Чистая прибыль (убыток): в 2023 году — минус 1,49 млрд рублей, в 2024 году — минус 3,38 млрд рублей», — отмечено в форме № 2. Совокупное снижение по трем предприятиям, включая ЧМК, Магнитогорский меткомбинат (ММК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), представившим отчетность, снижение составило 0,96%: 106,94 млрд рублей против 107,98 млрд рублей годом ранее. Небольшое падение произошло на ММК, а ЧТПЗ увеличил показатель на 1,1 млрд до 23,03 млрд рублей. Если данные крупных предприятий взять с ашинцами, то можно говорить о росте на 5,7%. Чистый долг сократился на 33,22%. Теперь показатель у челябинских металлургов составляет 231,45 млрд рублей. Индикатор показывает, сколько не хватает наличности, чтобы одномоментно закрыть все обязательства. Челябинский цинковый завод за девять месяцев данные не раскрывает. По итогам 2023 года показатель увеличился в 3,15 раза при росте чистой прибыли в 3,29 раза. Валовая рентабельность у крупнейших предприятий снизилась. Больше всего — у ЧМК. Индикатор комбината за год упал на 8,65% до 13,84%. Показатель демонстрирует, сколько процентов от каждого рубля выручки остается после вычета себестоимости реализованной продукции. У трубопрокатчиков эффективность работы составила 16,57% (было 22,54%), у магнитогорцев — 26,6% (было 28,99%). Данные Ашинского метзавода с января по сентябрь засвидетельствовали рентабельность на уровне 22,87%, что поставило их на второе место после ММК. Совокупная выручка увеличилась. Четыре предприятия, включая ашинцев, получили за девять месяцев 718,39 млрд рублей. Год назад поступило на 4,79% меньше (685,58 млрд рублей). Показатель вырос у всех, кроме Ашинского метзавода, снизившего обороты до 29,64 млрд рублей (против 34,61 млрд год назад). В целом выручка у предприятий на трехлетнем интервале либо выросла незначительно, либо упала. Например, ЧТПЗ с 2021 года показал снижение 56,2%. В бзор не вошли данные Златоустовского метзавода. Предприятие с 2012 года отчетность не публикует.